Укрзализныця угодила в скандал из-за "нововведения": такого еще не видели

Укрзализныця попала в скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця удивила пассажиров неожиданными решениями

Укрзализныця угодила в скандал из-за странного ноу-хау в поезде "Интерсити" Киев-Львов. Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Вадим Овчар, который путешествовал по Украине на междугородном поезде.

На фото сидение в поезде укреплено полуметровой деревянной доской, которая с прикреплена саморезом к сидению, а с другой стороны привинчена к полу с помощью самореза и строительных гвоздей.

Видимо, таким нехитрым образом сотрудники перевозчика решили проблему сломанной спинки сидения, которая падала назад.

"Укрзализныця, Интерсити! А что теперь скажешь, Ilon Mask?" - подписан снимок.

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/vovchar)

Пользователи сети в комментариях иронично отнеслись к такому ноу-хау и ловкости инженерного мышления сотрудников украинского ж/д перевозчика.

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И билеты по 500 грн минимум.

Тот момент, когда не знаешь, плакать или смеяться.

Ну хорошо, что не в самолете.

Поблагодарим за инновационные технологии.

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