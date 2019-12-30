ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрзализныця угодила в скандал из-за "нововведения": такого еще не видели

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 10:41
Укрзализныця угодила в скандал из-за "нововведения": такого еще не видели
Укрзализныця попала в скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця удивила пассажиров неожиданными решениями

Укрзализныця угодила в скандал из-за странного ноу-хау в поезде "Интерсити" Киев-Львов. Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Вадим Овчар, который путешествовал по Украине на междугородном поезде.

На фото сидение в поезде укреплено полуметровой деревянной доской, которая с прикреплена саморезом к сидению, а с другой стороны привинчена к полу с помощью самореза и строительных гвоздей.

Видимо, таким нехитрым образом сотрудники перевозчика решили проблему сломанной спинки сидения, которая падала назад.

"Укрзализныця, Интерсити! А что теперь скажешь, Ilon Mask?" - подписан снимок.

Укрзализныця угодила в скандал из-за &quot;нововведения&quot;: такого еще не видели

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/vovchar)

Пользователи сети в комментариях иронично отнеслись к такому ноу-хау и ловкости инженерного мышления сотрудников украинского ж/д перевозчика.

Пассажиров шокировала находка в поезде Укрзализныци: такого еще не было

  • И билеты по 500 грн минимум.
  • Тот момент, когда не знаешь, плакать или смеяться.
  • Ну хорошо, что не в самолете.
  • Поблагодарим за инновационные технологии.

Укрзализныця угодила в скандал из-за &quot;нововведения&quot;: такого еще не видели

Скрин комментариев

Названо число пассажиров, которые будут встречать Новый год в поездах "Укрзализниця" запустила поезд украинского производства: все подробности (фото)
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь