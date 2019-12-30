Укрзализныця угодила в скандал из-за "нововведения": такого еще не видели

Укрзализныця удивила пассажиров неожиданными решениями
Укрзализныця угодила в скандал из-за странного ноу-хау в поезде "Интерсити" Киев-Львов. Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Вадим Овчар, который путешествовал по Украине на междугородном поезде.
На фото сидение в поезде укреплено полуметровой деревянной доской, которая с прикреплена саморезом к сидению, а с другой стороны привинчена к полу с помощью самореза и строительных гвоздей.
Видимо, таким нехитрым образом сотрудники перевозчика решили проблему сломанной спинки сидения, которая падала назад.
"Укрзализныця, Интерсити! А что теперь скажешь, Ilon Mask?" - подписан снимок.
Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com/vovchar)
Пользователи сети в комментариях иронично отнеслись к такому ноу-хау и ловкости инженерного мышления сотрудников украинского ж/д перевозчика.
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