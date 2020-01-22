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Укрзализныця приготовила приятный сюрприз: о чем речь

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 19:16
Укрзализныця приготовила приятный сюрприз: о чем речь
Укрзализныця приготовила украинцам приятный сюрприз (Коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця снизила на 50% цены на путешествия в европейские страны

Укрзализныця анонсировала снижение цен на билеты в города Европы. Скидки предполагаются очень ощутимые. Так, например, поездки из Украины в Чехию теперь обойдутся на 65% меньше, чем прежде.

В ведомстве считают, что такая приятная ценовая политика поможет пассажирам выбирать путешествия поездом, вместо полетов на самолете или поездок на машине.

"Соглашением устанавливается стоимость проезда международного сообщения в направлении Украина - Чехия - Украина по "Дисконтной программе УЗ-ЧД / First Minute Europe", - сказано в сообщении Укрзализныци.

Кстати, билеты по скидке можно будет купить уже с 3 февраля. Единственный момент - это то, что скидки распространяются только на первых три билета на рейс от Укрзализныци и на первые три билета АО "Чешские железные дороги" в обоих направлениях.

После нововведения поездки поездом до столицы Чехии Праги из Киева будут стоит 62 евро вместо 98 евро, которые платили клиенты ранее.

Изо Львова в евпопейскую столицу билет на поезд обойдется еще дешевле, а именно 48 евро. Ранее он стоил 80 евро.

Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум, - нардеп УЗ отчиталась о росте пассажиропотока в страны Евросоюза
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