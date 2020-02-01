ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрзализныця угодила в громкий скандал: такого еще не было (видео)

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 11:39
Укрзализныця угодила в громкий скандал: такого еще не было (видео)
Укрзализныця попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця вновь шокировала пассажиров сервисом

Укрзализныця угодила в новый скандал из-за условий в поезде Рахов - Львов N606. На перевозчика пожаловалась пассажир Светлана Твердышева, которая возвращалась с отдыха с Карпат. Девушка разместила в Facebook фото и видео.

По словам Светланы, на станции Ясиня им выдали белье, но оно оказалось грязным и мокрым - на полотенцах были очень заметные пятна непонятного происхождения. Когда попросили комплекты заменить, они оказались такими же.

"Проводник менял комплекты до тех пор пока не кончилось постельное. Вызвали начальника поезда. Он составил акт, мы его подписали. В общей сложности было раскрыто 70 комплектов постельного белья, и все было мокрым и грязным. В итоге спали без постельного", - возмущается пассажир.

Девушка говорит, что постель пришлось перебирать в течение двух часов - в поезд она села в 1:50, а спать легли только в 4:00, так и не найдя вменяемое белье.

"Мы хотим нормально ехать, а не перебирать постель до 4-х утра. Это издевательство над людьми!" - резюмировала Светлана.

Укрзализныця угодила в громкий скандал: такого еще не было (видео)

Укрзализныця попала в скандал из-за грязного белья (видео: facebook.com)

Пользователи сети обескуражены таким положением вещей, когда все комплекты белья оказались абсолютно непригодны для использования.

  • Видимо, в санузлах не было туалетной бумаги, и пассажиры этими полотенцами вытирали задницы. Уже говорили в программе "тайный агент" и показывали как стирают и убирают в наших поездах. По возможности лучше свое взять...
  • Ездила этим поездом, мрак...
  • Нет, ну такого еще не было. Чтобы все 70 комплектов и все мокрые еще и грязные...

Укрзализныця угодила в громкий скандал: такого еще не было (видео)

Скрин комментариев

Стоит отметить, что Евгений Кравцов, ныне уже экс-директор Укрзализныци, зарабатывал рекордную для Украины зарплату - 33,8 тыс. долларов или 812 тыс. гривен. Это больше, чем у Дональда Трампа, который за месяц зарабатывает всего 33 тысячи долларов в месяц.

Опубліковано Светланою Твёрдышевою Середа, 29 січня 2020 р.

Укрзализныця попала в скандал из-за грязного белья (видео: facebook.com)

Зеленский анонсировал покупку локомотивов американского производства В Раде намерены проверить руководителей транспортных госпредприятий
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь