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Укрпочта приготовила украинцам приятный сюрприз: о чем речь

STYLERЖизнь    14.03.2020 - 17:12
Укрпочта приготовила украинцам приятный сюрприз: о чем речь
Укрпочта приготовила приятный сюрприз (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Укрпочта запустила новую услугу для владельцев смартфонов

Укрпочта приготовила жителям Украины приятный сюрприз – теперь посылки и отправления можно будет оформить в отделениях с помощью электронного приложения Дія. Как это будет работать – в материале Styler.

Вице-премьер – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал запуск новой услуги с помощью приложения на смартфонах Дія. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Укрпочта в тестовом режиме начинает вручать отправления по электронному удостоверению водителя в приложении Дія. Пока что это правило работает исключительно для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 гривен (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox)", - сообщил Федоров и добавил, что для получения других отправлений понадобится документ, который удостоверяет личность.

Как объяснил в комментариях глава Укрпочты Игорь Смелянский, на данный момент есть правила ФинМониторинга, в которых указано, что в отделении почты должна сохраняться бумажная копия паспорта. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем большинство ограничений будут сняты.

Укрпочта приготовила украинцам приятный сюрприз: о чем речь

Скриншот комментария

Приложение Дія было запущено в Украине в конце 2019 года, и оно существенно облегчит жизнь гражданам Украины, так как в свой смартфон можно будет загрузить необходимые документы и использовать для проверки в разных ситуациях.

В тестовом режиме уже работает функция водительских документов – водители могут предъявлять свои права и техпаспорт в приложении Дія. В будущем этот сервис станет универсальной точкой доступа физических и юридических лиц ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

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