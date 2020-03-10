Украинские владельцы Android оказались в опасности: в чем причина

Android-устройства оказались под угрозой (фото: pexels.com/MOHI SYED)

Гаджеты украинцев, которые пользуются Android, могут быть взломаны

Более миллиарда Android-устройств во всем мире подвержены риску взлома, поскольку они больше не защищены обновлениями безопасности.

Пользователи и разных стран мира, в том числе, из Украины, будут подвергаться опасности кражи данных, требований о выкупе и других атак вредоносных программ. Любой, кто пользуется телефоном Android, выпущенным в 2012 году или ранее, должен быть особенно осторожен.

Данные Google показывают, что 42% пользователей Android во всем мире используют относительно старую версию 6.0 мобильной операционной системы или даже ниже. Согласно бюллетеню по безопасности Google, в 2019 году не было выпущено ни одного исправления для всех версий Android ниже 7.0. Таким образом можно понять, что двое из пяти пользователей Android во всем мире больше не получают обновления безопасности.

Затем антивирусная лаборатория AV Comparatives проверила пять самых популярных смартфонов "из прошлого", таких как Samsung Galaxy A5, Sony Xperia Z2, Samsung Galaxy S6 и других. И исследователям это с легкостью удалось сделать на каждом из пяти устройств.

Эксперты советуют по возможности обновить операционную систему, если это невозможно, то использовать исключительно приложения из магазина Google Play.

Также украинцам нужно быть осторожными с подозрительными SMS или MMS-сообщениями. И естественно, специалисты советуют установить доступный в Google Play мобильный антивирус. Однако их выбор существенно ограничен на старых телефонах.

Ранее мы писали о том, что владельцев iPhone ждут неприятности из-за коронавируса.