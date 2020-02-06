Государство в смартфоне: в Украине запустили приложение "Дія"

Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт

Сегодня, 6 февраля, в Украине запустили мобильное приложение "Дія", в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. Презентация проходит в выставочном центре "Парковый".

Запуск приложения "Дія" проходит в рамках правительственной инициативы "Государство в смартфоне", которая обещает до 2024 года перевести 90% государственных услуг в онлайн. Приложение уже доступно для загрузки на Android и iOS.

На первом этапе в приложении будут доступы электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но уже в феврале планируется запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты. Предполагается, что эти документы можно будет использовать во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом по Украине, а также во многих других ситуациях.

Кроме того, в приложении появится полный набор водителя и электронные версии студенческого и ученического билетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили онлайн-сервис восстановления или замены водительского удостоверения.