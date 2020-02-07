Укрпочта приготовила сюрприз для клиентов: о чем речь

Укрпочта приготовила украинцам сюрприз (фото: РБК-Украина)

В отделениях Укрпочты теперь можно будет снимать деньги с банковских карт

Укрпочта приготовила для украинцев хорошую новость. Теперь в отделениях можно будет снимать наличность без комиссии.Такой сервис теперь будет доступен в 3 тысячах отделений, там установили специальные POS-терминалы. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Специальные банкоматы обустроили в областных центрах и населенных пунктах с населением более 2 тысяч жителей, так как чувствуют спрос на снятие наличных. Поэтому после успешного тестирования услуги во Львовской области, ее будут внедрять по всей стране.

Украинцы могут снять с банкомата от 50 до 10 тысяч гривен за одну операцию. Комиссия за снятие наличных в почтовых отделениях отсутствует. Однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

В августе 2019 года жители Львовской области первыми получили возможность снимать наличные с банковской карты. Сервис работал в 315 автоматизированных отделениях.

Список почтовых отделений, где можно снять наличные доступен по ссылке.

Как ранее мы сообщали, из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.