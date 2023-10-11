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Український рибалка спіймав гігантську рибу та показав "трофейне" фото

Середа 11 жовтня 2023 08:45
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Український рибалка спіймав гігантську рибу та показав "трофейне" фото Фото: У Дністрі рибалка впіймав величезного сома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На Рівненщині чоловікові вдалося зловити величезну рибу. Йдеться про сома. Його вага майже 14 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook "Рибалка Рівненщини".

Що відомо про улов рибалки

На фото можна побачити чоловіка з його уловом у руках. Сом настільки великий, що досягає зросту людини.

"13.700. Дністер", - підписав чоловік фото.

Український рибалка спіймав гігантську рибу та показав &quot;трофейне&quot; фотоУ Дністрі рибалка упіймав величезного сома (Facebook/ Рибалка Рівненщини)

У коментарях до посту користувачі написали, що "улов-бомба".

Для довідки

Зазначимо, що найпопулярнішими водоймами України для лову сома вважають Сіверський Донець, Дунай і Дніпро.

Найкращий час лову сома - липень-серпень. Найкраще ловиться він незабаром після нересту, який зазвичай протікає при температурі 18-22 °C. Кращий час лову протягом доби слід рахувати зі сутінків до світанку.

Раніше ми писали, що український рибалка впіймав рибу завбільшки на зріст людини і показав фото "трофея".

До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.

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