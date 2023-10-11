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Украинский рыбак поймал гигантскую рыбу и показал "трофейное" фото

Среда 11 октября 2023 08:45
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Украинский рыбак поймал гигантскую рыбу и показал "трофейное" фото Фото: В Днестре рыбак поймал огромного сома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области мужчине удалось поймать огромную рыбу. Речь идет о соме. Его вес почти 14 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook "Рыбалка Рівненщини".

Что известно об улове рыбака

На фото можно увидеть мужчину с его уловом в руках. Сом настолько большой, что достигает роста человека.

"13.700. Днестр", - подписал мужчина фото.

Украинский рыбак поймал гигантскую рыбу и показал &quot;трофейное&quot; фотоВ Днестре рыбак поймал огромного сома (Facebook/ Рыбалка Рівненщини)

В комментариях к посту пользователи написали, что "улов-бомба".

Для справки

Отметим, что самыми популярными водоемами Украины для ловли сома считаются Сиверский Донец, Дунай, и Днепр.

Лучшее время ловли сома - июль-август. Лучше всего ловится он вскоре после нереста, обычно протекающего при температуре 18-22 °С. Лучшее время ловли в течение суток нужно считать с сумерек до рассвета.

Ранее мы писали, что украинский рыбак поймал рыбу величиной в рост человека и показал фото "трофея".

Кстати, раньше мы писали о том, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.

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