У Миколаївській області рибалка спіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг: фото трофея

У Миколаївській області рибалка спіймав гігантського товстолоба. Вага трофею складає понад 20 кілограмів. Місце раніше вважалося не особливо рибним.

Як виглядає трофей

Успішного рибалку звати Юрій Чибриков. Він розповів, що зловив рибу просто на поплавок.

У коментарях користувачі зазначили, що місце, де відбулася риболовля, вважається не дуже "рибним". Проте, як виявилося, у Благодатненській сільській громаді Первомайського району Миколаївської області є водойми, де можливо зловити подібних велетнів.

"Таки дочекався його!" - йдеться під фото.

У Миколаївській області рибалка спіймав величезного товстолоба (фото: facebook.com/groups/semenivka)

Чим особливий товстолоб

Товстолобик - це риба, що населяє прісні водойми і належить до сімейства коропових. Його ще називають срібним коропом.

Раціон харчування товстолобика складається з дрібних живих істот, які мешкають у товщі води. Для цього у риби є спеціальний цедильный апарат, щоб відокремити їжу від води.

Така риба може виростати до значних розмірів, досягаючи в довжину близько півтора метра при вазі до 30 кілограмів.

Характерна відмінність товстолобика від інших видів риб полягає в широкому будову чола, а також пасти. Голова настільки велика, що займає п'яту частину від розміру всього тіла.

Товстолоб (фото: wikipedia)