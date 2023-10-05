Український рибалка впіймав рибу у зріст людини і показав фото "трофея"
На Рівненщині рибалка спіймав величезного сома. Розмір риби - у людський зріст.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook "Рибалка Рівненщини".
Де рибалці вдалося зловити "трофей"
За словами чоловіка, величезного сома йому вдалося виловити у річці Горинь yf Рівненщині.
Сам вилов має величезні розміри. Вага рибини - 24 кілограми, а довжина 150 сантиметрів.
Українець із задоволенням поділився фотографіями свого "трофею" у мережі.
Під Рівним рибалка упіймав гігантського сома (facebook.com/groups)
Зазначимо, що найпопулярнішими водоймами України для лову сома вважають Сіверський Донець, Дунай і Дніпро.
Найкращий час лову сома - липень-серпень. Найкраще ловиться він незабаром після нересту, який зазвичай протікає при температурі 18-22 градусів. Кращий час лову протягом доби слід рахувати зі сутінків до світанку.
До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.
А також розповідали про те, на що потрібно звертати увагу при покупці живої риби, щоби не отруїтися.