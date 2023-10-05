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Український рибалка впіймав рибу у зріст людини і показав фото "трофея"

Четвер 05 жовтня 2023 08:48
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Український рибалка впіймав рибу у зріст людини і показав фото "трофея" Фото: Рибак упіймав гігантську рибу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На Рівненщині рибалка спіймав величезного сома. Розмір риби - у людський зріст.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook "Рибалка Рівненщини".

Де рибалці вдалося зловити "трофей"

За словами чоловіка, величезного сома йому вдалося виловити у річці Горинь yf Рівненщині.

Сам вилов має величезні розміри. Вага рибини - 24 кілограми, а довжина 150 сантиметрів.

Українець із задоволенням поділився фотографіями свого "трофею" у мережі.

Український рибалка впіймав рибу у зріст людини і показав фото &quot;трофея&quot;Український рибалка впіймав рибу у зріст людини і показав фото &quot;трофея&quot;Під Рівним рибалка упіймав гігантського сома (facebook.com/groups)

Зазначимо, що найпопулярнішими водоймами України для лову сома вважають Сіверський Донець, Дунай і Дніпро.

Найкращий час лову сома - липень-серпень. Найкраще ловиться він незабаром після нересту, який зазвичай протікає при температурі 18-22 градусів. Кращий час лову протягом доби слід рахувати зі сутінків до світанку.

До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.

А також розповідали про те, на що потрібно звертати увагу при покупці живої риби, щоби не отруїтися.

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Володимир Рибак риба рибалка