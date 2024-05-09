В Україні підрахували кількість учасників НМТ: що варто знати абітурієнтам
Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться 14 травня й триватиме до 25 червня. Вже зараз експерти підрахували кількість випускників, які бажають долучитися до іспиту для подальшого вступу до ВНЗ на конкурсній основі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки учасників НМТ було зареєстровано цього року, а також що варто знати абітурієнтам про цей іспит.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства освіти й науки України, офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), Osvita.UA.
Скільки учасників зареєструвалось на НМТ 2024
Згідно з даними, оприлюдненими Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО), за підсумками основного періоду реєстрації повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат НМТ отримали понад 287 тисяч осіб.
Уточнюється, що для участі в основній сесії НМТ 2024 року зареєструвалося:
- 231 118 цьогорічних випускників
- 56 663 випускників минулих років
267 898 осіб виявили бажання складати іспит в Україні, а 19 883 - за кордоном.
Кількість учасників НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Цікаво, що 508 осіб скористалися наданим їм правом виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії вказаною ними під час реєстрації мовою.
Кількість учасників НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Варто зазначити також, що кількість учасників НМТ зростає вже третій рік поспіль. Так само зростає і кількість охочих складати НМТ в Україні, а не за кордоном.
Кількість учасників НМТ впродовж 2022-2024 рр. (скріншот: osvita.ua)
Коли й навіщо в Україні запровадили НМТ
24 березня 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада схвалила законопроект №7132, яким скасувала складання:
- державної підсумкової атестації (ДПА)
- зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
- єдиного вступного іспиту
- єдиного професійного вступного іспиту
Натомість для випускників шкіл було запроваджено Національний мультипредметний тест (НМТ), який у 2022 і 2023 роках став основною формою проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні.
Водночас студенти, що хотіли продовжувати навчання після бакалаврату, отримали можливість проходити:
- магістерський комплексний тест (МКТ)
- магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)
Основне про НМТ 2024
Національний мультипредметний тест складається випускниками на комп'ютері та охоплює чотири предмети, об'єднані у два блоки по 120 хвилин.
Цього року заплановано дві сесії складання НМТ:
- основна - з 14 травня по 25 червня
- додаткова - з 11 по 19 липня
Календар НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Зареєструватись на НМТ потрібно було до 11 квітня, проте з 10 до 15 травня триватиме додатковий період реєстрації осіб (для участі в додатковій сесії НМТ).
На сайті УЦОЯО учням доступні демонстраційні варіанти тестів з 12 різних предметів. Вони допоможуть якнайкраще підготуватись до іспиту.
Крім того, майбутні випускники та інші школярі, які хочуть перевірити власні знання, можуть скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн" - зареєструватися або ж увійти у вже існуючий обліковий запис. Це дозволить:
- відтворити атмосферу тестування
- ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника (максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ)
- потренуватися виконувати завдання
- навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які мінімальні бали необхідно отримати на НМТ для вступу та що робити, якщо завалив іспит.
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