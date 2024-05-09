В Україні підрахували кількість учасників НМТ: що варто знати абітурієнтам

Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) розпочнеться 14 травня й триватиме до 25 червня. Вже зараз експерти підрахували кількість випускників, які бажають долучитися до іспиту для подальшого вступу до ВНЗ на конкурсній основі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Міністерства освіти й науки України, офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), Osvita.UA.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки учасників НМТ було зареєстровано цього року, а також що варто знати абітурієнтам про цей іспит.

Скільки учасників зареєструвалось на НМТ 2024

Згідно з даними, оприлюдненими Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО), за підсумками основного періоду реєстрації повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат НМТ отримали понад 287 тисяч осіб.

Уточнюється, що для участі в основній сесії НМТ 2024 року зареєструвалося:

231 118 цьогорічних випускників

56 663 випускників минулих років

267 898 осіб виявили бажання складати іспит в Україні, а 19 883 - за кордоном.

Кількість учасників НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)

Цікаво, що 508 осіб скористалися наданим їм правом виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії вказаною ними під час реєстрації мовою.

Кількість учасників НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)

Варто зазначити також, що кількість учасників НМТ зростає вже третій рік поспіль. Так само зростає і кількість охочих складати НМТ в Україні, а не за кордоном.

Кількість учасників НМТ впродовж 2022-2024 рр. (скріншот: osvita.ua)

Коли й навіщо в Україні запровадили НМТ

24 березня 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Верховна Рада схвалила законопроект №7132, яким скасувала складання:

державної підсумкової атестації (ДПА)

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

єдиного вступного іспиту

єдиного професійного вступного іспиту

Натомість для випускників шкіл було запроваджено Національний мультипредметний тест (НМТ), який у 2022 і 2023 роках став основною формою проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні.

Водночас студенти, що хотіли продовжувати навчання після бакалаврату, отримали можливість проходити:

магістерський комплексний тест (МКТ)

магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

Основне про НМТ 2024

Національний мультипредметний тест складається випускниками на комп'ютері та охоплює чотири предмети, об'єднані у два блоки по 120 хвилин.

Цього року заплановано дві сесії складання НМТ:

основна - з 14 травня по 25 червня

додаткова - з 11 по 19 липня

Календар НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)

Зареєструватись на НМТ потрібно було до 11 квітня, проте з 10 до 15 травня триватиме додатковий період реєстрації осіб (для участі в додатковій сесії НМТ).

На сайті УЦОЯО учням доступні демонстраційні варіанти тестів з 12 різних предметів. Вони допоможуть якнайкраще підготуватись до іспиту.

Крім того, майбутні випускники та інші школярі, які хочуть перевірити власні знання, можуть скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн" - зареєструватися або ж увійти у вже існуючий обліковий запис. Це дозволить: