Графік проведення НМТ у 2024 році. Як проходитиме та що варто знати випускникам

Українські вступники у 2024 році будуть складати Національний мільтипредметний тест, який охоплюватиме два блоки завдань.

Про деталі проходження НМТ читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що таке НМТ

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські вступники для вступу у вищі навчальні заклади здавали зовнішнє незалежне оцінювання. Однак з початком війни було запроваджено Національний мультипредметний тест.

НМТ - це комп’ютерний онлайн-тест, що складається з чотирьох предметів, які об'єднані у 2 блоки по 120 хвилин.

Як буде проходити НМТ та коли буде додаткова сесія

У цьому році буде дві сесії зі складання НМТ - основна та додаткова. Основна з 14 травня по 25 червня, додаткова з 11 по 19 липня.

Зареєструватись на НМТ можна було до 11 квітня. Але з 10 до 15 травня триватиме додатковий період реєстрації осіб для участі в додатковій сесії НМТ.

Випускників чекає чотиригодинний тест, який буде складатися з двох двогодинних блоків. Між ними буде перерва тривалістю у 20 хвилин. У першому блоці будуть завдання з української мови та математики. А у другому - завдання з історії України та предмета за вибором учасника.

Час виконання завдань у межах одного блоку, 120 хвилин, буде рухомий. Тобто, якщо вступник виконав завдання з одного предмету швидше, то зекономлений час він може витратити на наступний. І навпаки, якщо завдання з першого предмету виконувалось довше, ніж заплановано, то на наступний предмет час скоротиться.

Однак це правило не діє на перерву між блоками. Це значить, що якщо у вступника вийде зекономити на вирішуванні завдань у перші 120 хвилин, то він не матиме більше часу на наступні предмети.

Які предмети будуть здавати у 2024 році

У рамках НМТ 2024 року вступники будуть зобов’язані скласти три основні предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Крім цих обов’язкових дисциплін, абітурієнти можуть обрати четвертий предмет на власний розсуд. Ось список предметів на вибір:

українська література;

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

географія;

хімія;

фізика.

Четвертий предмет для НМТ необхідно було обрати під час реєстрації НМТ. Четвертий предмет вважається універсальним, бо дозволить вступити на будь-яку спеціальність.

Результати НМТ

Після того як буде виконано всі завдання кожен учасник НМТ отримає інформацію щодо кількості тестових балів за кожний предметний блок. Під час конкурсного відбору буде використано результати виконання кожного блоку, які переведуть в рейтингову шкалу 100-200 балів.

Це значить, що після складання НМТ учасник буде знати не лише кількість набраних ним тестових балів, а й відразу дізнається свої результати для вступу.

Проведення НМТ за кордоном

НМТ буде проходити у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти, так званих тимчасових екзаменаційних центрах. Вони будуть створені у тих населених пунктах України, у яких дозволятиме безпекова ситуація.

Окрім цього українські випускники матимуть змогу скласти НМТ у багатьох інших країнах.

Станом на 3 квітня відомо, що тимчасові екзаменаційні центри за кордоном буде створено в 57 містах 32 країн. Зокрема НМТ буде проходити у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Детально ознайомитись з мапою місць де можна здати НМТ за кордоном можна з посиланням. Але варто зауважити, що за кордоном може бути обмежена кількість місць для учасників НМТ.

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