В Украине подсчитали количество участников НМТ: что нужно знать абитуриентам

Основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ) начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Уже сейчас эксперты подсчитали количество выпускников, желающих приобщиться к экзамену для дальнейшего поступления в вузы на конкурсной основе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Министерства образования и науки Украины, официальный сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), Osvita.UA.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько участников НМТ было зарегистрировано в этом году, а также что стоит знать абитуриентам об этом экзамене.

Сколько участников зарегистрировалось на НМТ 2024

Согласно данным, обнародованным Украинским центром оценки качества образования (УЦОКО), по итогам основного периода регистрации сообщения об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ получили более 287 тысяч человек.

Уточняется, что для участия в основной сессии НМТ 2024 зарегистрировалось:

231 118 выпускников этого года

56 663 выпускников прошлых лет

267 898 человек изъявили желание сдавать экзамен в Украине, а 19 883 - за рубежом.

Количество участников НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Интересно, что 508 человек воспользовались предоставленным им правом выполнять тестовые задания по математике, истории Украины, биологии, географии, физике и химии на указанном ими при регистрации языке.

Количество участников НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Следует отметить также, что количество участников НМТ растет уже третий год подряд. Так же растет и количество желающих сдавать НМТ в Украине, а не за границей.

Количество участников НМТ на протяжении 2022-2024 гг. (скриншот: osvita.ua)

Когда и зачем в Украине ввели НМТ

24 марта 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада одобрила законопроект №7132, которым отменила:

государственную итоговую аттестацию (ГИА)

внешнее независимое оценивание (ВНО)

единый вступительный экзамен

единый профессиональный вступительный экзамен

Вместо этого для выпускников школ был введен Национальный мультипредметный тест (НМТ), который в 2022 и 2023 годах стал основной формой проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине.

В то же время студенты, желавшие продолжать обучение после бакалавриата, получили возможность проходить:

магистерский комплексный тест (МКТ)

магистерский тест учебной компетентности (МТУК)

Основное о НМТ 2024

Национальный мультипредметный тест сдается выпускниками на компьютере и охватывает четыре предмета, объединенных в два блока по 120 минут.

В этом году запланированы две сессии сдачи НМТ:

основная - с 14 мая по 25 июня

дополнительная - с 11 по 19 июля

Календарь НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Зарегистрироваться на НМТ нужно было до 11 апреля, однако с 10 по 15 мая продлится дополнительный период регистрации лиц (для участия в дополнительной сессии НМТ).

На сайте УЦОКО учащимся доступны демонстрационные варианты тестов по 12 различным предметам. Они помогут лучше подготовиться к экзамену.

Кроме того, будущие выпускники и другие школьники, которые хотят проверить свои знания, могут воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн" - зарегистрироваться или войти в уже существующую учетную запись. Это позволит: