Куди краще вступати після 11 класу: актуальні поради випускникам

Атестат про повну загальну середню освіту відкриває колишнім школярам і майбутнім абітурієнтам широкі перспективи для вступу в різні навчальні заклади.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Education.ua, Stud Spravka, Osvita.in.net.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, куди саме можуть вступати випускники 11 класів.

Фахові коледжі

Один із варіантів продовження освіти в Україні після 11 класу - фахові (спеціалізовані) коледжі (здобуття фахової передвищої освіти). Для цього найчастіше потрібно:

або успішно пройти співбесіду

або скласти Національний мультипредметний тест (НМТ) і вступити за його результатами

Оскільки співбесіди зазвичай проводяться на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), шкільну програму доведеться ретельно повторити.

Важливо, що більшість фахових коледжів пропонують ті ж освітні програми, що й університети. Основна відмінність - менший строк навчання та здобутий освітній рівень (у коледжах можна здобути рівень молодшого бакалавра).

Водночас із таким освітнім рівнем можна продовжити навчання в університеті - щоб здобути рівень бакалавра й вище.

При цьому після коледжу можна вступити на освітню програму зі скороченим терміном навчання (замість 4 років навчання здобути рівень за 3 роки).

Професійно-технічні училища (ПТУ)

Ще один варіант для випускників 11 класу - вступити до закладу професійно-технічної освіти.

Для цього найчастіше достатньо пройти за середнім балом атестата та скласти просте вступне випробування (наприклад, співбесіду). НМТ вступники до ПТУ не складають.

У професійно-технічних училищах можна здобути робітничу кваліфікацію та досить швидко опанувати обрану професію. Колишнім школярам знадобиться для цього від 6 місяців до 3 років (залежно від обраного фаху та раніше здобутого освітнього рівня).

При цьому вибір професій у ПТУ - доволі широкий (від газозварника чи гірника до фермера, винороба або навіть кондитера).

Важливо, що навчання у державних та комунальних закладах є безкоштовним. Впродовж життя можна опанувати навіть кілька спеціальностей (з інтервалом щонайменше 3 роки після завершення попередньої профосвіти).

Університети

Традиційно після 11 класу можна вступати до закладів вищої освіти (ЗВО) - університетів, інститутів та академій (на освітній рівень бакалавра). У майбутньому це дозволить продовжити навчання на магістратурі.

Аби вступити до ЗВО, необхідно скласти НМТ поточного року (або ж у деяких випадках - подати результати НМТ попередніх років чи ЗНО 2021 року).

Навчання на бакалавраті триває зазвичай впродовж 4 років. Обрати майбутню професію можна з-поміж найбільш різноманітних спеціальностей, зважаючи на:

власні інтереси, здібності та вміння

перспективи професії та ключові українські чи світові тренди

Спеціалізовані курси чи недержавні академії

Якщо випускник вважає, що диплом про освіту йому не потрібен, можна записатися на спеціалізовані приватні курси для здобуття тієї чи іншої спеціальності.

Тут доведеться платити, але й на оцінки в атестаті ніхто дивитись не буде. Крім того, не потрібно буде складати іспити для вступу.

Більшість подібних курсів чи академій пропонують навчання у денних або вечірніх групах, а також дистанційно - онлайн.

По завершенню курсів видається, зазвичай, так званий "внутрішній" диплом чи сертифікат. При цьому напрямки навчання можуть бути найрізноманітніші - від здобуття знань, необхідних для популярних IT-професій, до перукарської справи, косметології чи масажу.

Іноземні освітні заклади

Дехто з українських випускників може мріяти про навчання за кордоном. Для цього потрібно готуватися заздалегідь - старанно вивчати необхідну іноземну мову, ретельно дослідити всі вимоги щодо навчання іноземців у конкретній країні та навчальному закладі, а також мати високі академічні показники.

В цілому, абітурієнт з України може мати шанс для вступу в іноземний освітній заклад, якщо:

його знання англійської або іншої необхідної іноземної мови - на досить високому рівні

він має "на руках" сертифікат про здачу мовного іспиту (TOEFL, IELTS тощо) з хорошим балом

його академічні показники - на достатньо високому рівні

у нього є можливість отримати рекомендаційний лист, який характеризуватиме майбутнього студента як серйозну та цілеспрямовану особистість

він точно визначився з місцем навчання за кордоном

він або його батьки мають фінансову можливість оплачувати навчання за кордоном

Варто пам'ятати також, що не у всіх країнах система освіти передбачає вступ до університету одразу після школи (тим більше для іноземних студентів).

Отже, перш ніж бігти на мовні курси чи до репетиторів, необхідно ретельно продумати та спланувати всі нюанси щодо свого майбутнього навчання - виходячи із конкретної країни та обраного освітнього закладу.