Московський НПЗ палає після удару українських дронів: Генштаб розкрив наслідки

У ніч на сьогодні українські дрони уразили Московський нафтопереробний завод, після удару спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ , заяву президента Володимира Зеленського та допис командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Згідно з попередньою інформацією, була пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, спалахнула пожежа.

Генштаб наголосив, що Московський НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії. Його продукція - це понад 38% споживання регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Потужність Московського НПЗ у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

Ураження інших об'єктів ворога

Також були уражені командно-спостережні пункти росіян в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області. Дрони прилетіли і по ворожому польовому артилерійському складу в районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів у Донецьку та склад дронів у Маріуполі на Донеччині.

Крім того, Сили оборони били і по зосередженню особового складу противника в районі Івановського Брянської області РФ.

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Підтверджено влучання в підприємство ВПК окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Генштаб ЗСУ також зауважив, що досі триває пожежа на території федеральної державної казенної установи "Комбінат Темп" у Рибінську Ярославської області РФ, який уразили 14 червня.

"Сили оборони України продовжать системні заходи з примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - йдеться у його заяві.

Реакція президента України

Глава держави наголосив, що в ніч на сьогодні Московська область відчула на собі силу українських засобів дальнього удару. Він зазначив, що НПЗ було уражено на відстані 500 кілометрів.

"Росію треба змусити припинити війну проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є одним із важливих компонентів такого тиску. Це справедлива відповідь на російські удари - і на затягування війни, яку треба закінчити", - заявив Зеленський.

"Мадяр" повідомив, що Московський НПЗ уразили оператори 1 ОЦ СБС сумісно з СБУ, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони.

"Лавра стоятиме віки! Москва ляже! Економіка відплати за абсолютної моральної переваги України над варварами. Спалахи горючки замість спалахів гніву- прагматична кара, без емоцій та зайвих слів", - йдеться у його заяві.