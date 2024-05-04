НМТ 2024: які мінімальні бали для вступу і що робити, якщо завалив іспит

Основна сесія Національного мультипредметного тесту розпочнеться уже 14 травня і триватиме до 25 червня. Тож учасникам тестування саме час дізнатись, яку мінімальну кількість балів потрібно набрати, аби мати можливість вступити у ВНЗ на конкурсній основі.

Під час підготовки публікації використали матеріали: Освіта.юа, Stud spravka, ZNO grant та Еducation.ua.

Про те, які цьогоріч встановлені порогові бали для вступу та що робити, якщо не склали НМТ, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яка мінімальна кількість балів потрібна для вступу

Міністерство освіти й науки щорічно визначає мінімальну кількість балів, яка необхідна для вступу у ВНЗ на конкурсній основі. Цьогорічним учасникам НМТ достатньо надати 15% правильних відповідей з кожного предмета, торік поріг був нижчим і становив 10% правильних відповідей.

Для отримання 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, достатньо набрати:

5 балів - з математики, іноземної мови, фізики

6 балів - з хімії

7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології

8 балів - з історії України

Перетнувши поріг у 100 балів, учасник НМТ зможе вступати до закладів вищої освіти. Якщо хоча б з одного предмета бали будуть нижчими за мінімальний поріг, то він не зможе брати участь у вступній кампанії 2024.

Скільки балів потрібно на бюджетну форму навчання

Цьогоріч, для того, що вступити на бюджетну форму навчання потрібно набрати мінімум 130 балів. Мінімальний бал для вступу на контракт ВНЗ встановлюють самостійно.

Але варто врахувати, що для вступу навіть на контрактну форму навчання на деякі спеціальності потрібно набрати високий конкурсний бал.

Щонайменше 150 балів потрібно для вступу на ці спеціальності:

"Право"

"Публічне управління та адміністрування"

"Міжнародні відносини"

"Охорона здоров'я" (на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія")

Що робити, якщо завалили іспит

Якщо ви не набрали необхідну мінімальну кількість балів на НМТ, а до наступного року не хочете відкладати початок профільного навчання, то можна спробувати вступити до професійно-технічного училища, коледжу або деяких недержавних навчальних закладів. Туди вступити можна на основі атестата за дев’ятий чи одинадцятий класи.

Навчання у таких закладах триває 2-4 роки і на основі диплома коледжу чи технікуму, можна одразу вступити на другий-третій курс ВНЗ за тією ж спеціальністю і при цьому НМТ уже не доведеться складати.

На які спеціальності можна вступити без НМТ, перевіряйте у базі ЄДЕБО.

Ще одним варіантом є вступ у ВНЗ за кордоном. Більшість європейських, американських та азійських університетів не вимагають при вступі результатів НМТ, береться до уваги сертифікат про закінчення школи та рівень знань вступника.

Втім, треба врахувати, що для вступу за кордон потрібно володіти мовою хоча б на базовому рівні, а також завчасно подати документи для вступу. У багатьох країнах - мінімум за пів року.

Учасник НМТ має право подати апеляцію щодо результатів тестування, якщо воно відбулося із порушеннями. Наприклад, якщо тестування НМТ завершили достроково і це вплинуло на результати. Апеляцію розгляне регламентна комісія і якщо вона дійде висновку, що були порушення, то результати анулюють і учаснику нададуть право пройти тестування на додатковій сесії НМТ.