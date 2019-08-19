Украину накроет аномальная жара: назван термический пик

Иллюстративное фото (фото: Quinn Rooney/Getty Images)

Украинцев предупредили о непростой погоде и крутых температурных перепадах

Погода в Украине в понедельник, 19 августа, будет преимущественно без осадков - дожди прогнозируются только местами в восточных областях, а также в некоторых районах в северных областях. Также продолжится подниматься температура воздуха, и максимально высокий показатель столбиков термометра ожидается +29 градусов. Об этом сообщают синоптики на сайте Gismeteo.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер будет довольно слабый - от 3 до 8 метров в секунду.

Карта погоды на 19 августа (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

На Севере и в Центре температура воздуха в дневное время составит от +24 до +28 градусов, после захода солнца термометры покажут около +13... +15 градусов.

В западных областях будет довольно жарко - днем солнце прогреет воздух до +27... +29 градусов, а в ночное время ожидается +15... +18 градусов.

В жных регионах страны днем температура воздуха составит около +26... +27 градусов, в ночное время "посвежеет" до +14... +17 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В столице сегодня будет сухо и солнечно. Температура воздуха в Киеве составит в течение суток от +13 до +27 градусов.

Отметим, что если совсем недавно украинцы начинали доставать ветровки и даже курточки из-за снижения температуры воздуха, то менее чем через неделю ситуация круто меняется - потепление стремительно переходит в жару.

Так, известный синоптик Наталка Диденко прогнозирует жаркую погоду с начала нынешней недели.

На своей странице в Facebook она рассказала, что термический пик произойдет в среду, 21 августа - в этот день столбики термометров поднимутся аж до +37 градусов.

Иллюстративное фото (news.yahoo.com)

К слову, ранее эксперты дали несколько полезных советов, как лучше спасаться от жары: что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

Как сообщалось ранее, недавно по европейским странам пронесся разрушительный торнадо, который разрушал все на своем пути. Больше всего от стихии пострадали жители Люксембурга.