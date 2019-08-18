Жара начнет раскручиваться: синоптик уточнила прогноз на яблочный Спас

Фото: Яблочный Спас (фото из открытых источников)

Погода на яблочный Спас в Украине будет благоприятной и по-летнему комфортной

Погода в Украине 19 августа будет солнечной,теплой и недождливой. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. По ее словам, с наступлением праздника яблочный Спас жара в Украине начнет постепенно раскручиваться. Дожди возможны в восточных и Сумской областях. Температура воздуха днем достигнет +30 градусов.

"19-го августа Украину обойдут циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков-кумулюс. Только в восточных областях и в Сумской увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Ветер хоть и с северо-востока, но слабый, тихий, максимум умеренный. Жара начинает со Спаса раскручиваться. В понедельник везде уже + 25 +30 градусов, к середине недели врежет, особенно на Юге, в Центре и на Востоке до +32 + 37 градусов", - предупредила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщила, что 19 августа киевляне прочувствуют на себе настоящее лето. Будет солнечно, тепло и без осадков.

"В Киеве 19-го августа - настоящее хорошее лето. Без осадков, солнечно, в течение дня +26 +28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится. 22 августа на Западе и Севере жара несколько ослабеет. Кому надо дожди, до конца недели не видно, разве в западных областях то периодически появятся, и то локально. Планируйте заранее, что делать, а что не делать", - написала синоптик.

Также Диденко сообщила предварительный прогноз на 24 августа - День Независимости Украины.

"24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов", - резюмировала она.

Как мы ранее писали, на известном украинском курорте Коблево полностью позеленел пляж. Дело в том, что после пермены погоды, на берег выбросило многочисленное количество водорослей, в которых запутались медузы, а также мусор от туристов.

Кстати, синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло и ясная погода.