Сергій Корецький серед кандидатів на прем'єра: що про нього відомо

Низка нардепів назвала голову "Нафтогазу" Сергія Корецького кандидатом на посаду прем'єра у межах оновлення Кабміну. Джерела РБК-Україна також це підтверджують.

За словами кількох співрозмовників РБК-Україна, зокрема й в Офісі президента, Корецький - основний кандидат на посаду прем'єра замість Юлії Свириденко.

"Корецький - кандидат на цю посаду і він вже дав згоду", - сказало одне з джерел.

За даними РБК-Україна, Корецького вже давно розглядали кандидатом на посаду голови Кабміну, але раніше він не погоджувався очолити уряд.

Якщо ж все ж Корецького призначать очільником Кабміном, він стане вже третім прем'єром за час повномасштабного російського вторгнення.

Хто такий Сергій Корецький

З 2022 року Корецький був директором "Укрнафти" та "Укртатнафти". За час його роботи збиткова "Укрнафта" стала одною з найприбутковіших компаній України.

Навесні 2025 року його обрали головою правління "Нафтогазу". На момент призначення компанія мала майже порожні сховища, але під його керівництвом "Нафтогаз" пройшов найскладнішу зиму.

До цього Корецький понад 20 років працював з групою компаній Continuum Group. У 2002 році очолив "Західну Нафтогазову Групу", у 2007-му - управляючу компанію групи. З 2013 року - керував мережею WOG.

Роботу з Continuum Group Корецький завершив у 2018 році, після чого заснував власний проєкт - кавовий бренд з мережею кав'ярень Idealist Coffee Co. Зі складу бенефіціарів компанії він вийшов у 2021 році.

Освіту Корецький здобував у Луцькому державному технічному університеті (спеціальності "Машинобудування" та "Економіка бізнесу") та Івано-Франківському національному технічному університеті (спеціальність "Видобування нафти і газу").