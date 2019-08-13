Часть Украины может уйти под воду: названа неожиданная причина

Украине грозит наводнение (коллаж: РБК-Украина)

Ряд поселков в Украине может быть затоплен из-за прорыва дамб

Части Украины угрожает наводнение из-за вероятности прорывы дамб в Любешовском районе Волынской области. Угрозу плотинам несут бобры, которые роют в них норы, и перекрывают поваленными деревьями мелиоративные каналы для отвода воды. Из-за этого повышается уровень вод.

Так как проводить лицензированный отстрел животных запрещено - они являются частью природного заповедника "Припять-Стоход", в Любешовском водохозяйстве всеми силами пытаются сдерживать плотины от прорыва. Об этом сообщает 5 канал.

"Увеличивается вероятность того, что будет повреждена дамба. Если происходит прорыв, то надо вбросить 200-300-400-500 мешков. Также они многие дороги сейчас разрушают", - жалуется руководитель водохозяйства Виктор Крысько.

Так, одна из дорог между райцентром Любешов и селом Зарека, ведущих через дамбу, почти полностью разрушена бобрами. Грызуны роют в дороге ямы - причем разрушить путь через дамбу они могут в течение какого-то месяца.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Руководство района всерьез обеспокоено тем, как уберечь дамбы, при этом защитив животных. Ведь только в Любешовском районе около 150 километров дамб. Специалисты водного хозяйства засыпают норы бобров песком и разрушают их плотины.

Руководитель национального парка "Припять-Стоход" Александр Сащук говорит, что стоит задуматься над тем, чтобы как-то отпугивать животных, укреплять дамбы лучше, создавать гидросооружения.

"Почти все населенные пункты одамбированы, озера одамбированы, реки - бобер ищет себе какое-то прибежище, жизнь для себя", - объясняет Сащук.

Украине грозит наводнение (видео: YouTube/5 канал)

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