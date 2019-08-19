Україну накриє аномальна спека: названо термічний пік

Ілюстративне фото (фото: Quinn Rooney/Getty Images)

Українців попередили про непросту погоду та круті температурні перепади

Погода в Україні у понеділок, 19 серпня, буде переважно без опадів - дощі прогнозуються лише місцями у східних областях, а також в деяких районах в північних областях. Також продовжиться підніматися температура повітря, і максимально високий показник стовпчиків термометра очікується +29 градусів. Про це повідомляють синоптики на сайті Gismeteo.

За даними Українського гідрометцентру, вітер буде досить слабкий - від 3 до 8 метрів на секунду.

Карта погоди на 19 серпня (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

На Півночі та у Центрі температура повітря вдень становитиме від +24 до +28 градусів, після заходу сонця термометри покажуть близько +13... +15 градусів.

У західних областях буде досить жарко - вдень сонце прогріє повітря до +27... +29 градусів, а вночі очікується +15... +18 градусів.

В південних регіонах країни вдень температура повітря складе близько +26... +27 градусів, у нічний час "посвіжішає" до +14... +17 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У столиці сьогодні буде сухо і сонячно. Температура повітря у Києві становитиме протягом доби від +13 до +27 градусів.

Зауважимо, що якщо зовсім нещодавно українці починали діставати куртки через зниження температури повітря, то менш ніж через тиждень ситуація круто змінюється - потепління стрімко переходить на спеку.

Так, відомий синоптик Наталка Діденко прогнозує спекотну погоду з початку нинішнього тижня.

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що термічний пік відбудеться в середу, 21 серпня - у цей день стовпчики термометрів піднімуться аж до +37 градусів.

Ілюстративне фото (news.yahoo.com)

До речі, раніше експерти дали кілька корисних порад, як краще рятуватися від спеки: що слід їсти, пити і одягати в спеку, щоб насолоджуватися літнім періодом, а не страждати.

Як повідомлялося раніше, нещодавно по європейським країнам пронісся руйнівний торнадо, який руйнував все на своєму шляху. Найбільше від стихії постраждали жителі Люксембурга.