Как спасаться от жары летом: эксперты дали полезные советы

Эксперты рассказали украинцам, как пережить жару
Жара из Украины уйдет еще не скоро. Поэтому важно не забывать об элементарных правилах, как вести себя, когда на градуснике больше 30 °С. Корреспондент "Вікна-новини" на СТБ Эмма Антонюк вместе с экспертами поделилась советами в сюжете, что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.
Большинство людей спасаются от жары с помощью мороженого. Однако пользы и вреда от такого рецепта - 50 на 50.
Как спасаться от жары летом (иллюстративное фото)
Диетолог и владелица клиники, где учат правильно питаться, - Людмила Гончарова - признается, что последний раз ела мороженое много лет назад, ведь сахар в жару - это издевательство над организмом. А вот вода, отмечает специалист, - лучший вариант в жаркое время. И чем больше ее пить, тем лучше. От газированных и сладких напитков следует отказаться.
"В такую жару нужно пить очень много воды. Стараться, если нет избыточного веса, употреблять 40 мл на килограмм веса. Плюс еще литр, потому что летом у нас увеличивается потоотделение", - отмечает диетолог.
Как спасаться от жары летом (иллюстративное фото)
Ранее синоптики и экстрасенсы рассказали, когда жара уйдет из Украины и людям станет легче жить.
Напомним, недавно журналисты выяснили, в каком общественном транспорте в Киеве жарче всего.