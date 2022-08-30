Украинцы смогут получить 18 тысяч гривен по возвращении из эвакуации: кто может рассчитывать на помощь

Украинцы, которые вынуждены были эвакуироваться за границу из-за военных действий и решили вернуться домой, могут получить денежную помощь от международного сообщества Vidnova Fellowship.
Кто может рассчитывать на финансовую помощь и как оформить заявку - читайте в материале ниже.
Сообщество Vidnova Fellowship предоставляет помощь украинцам в размере 18 тысяч гривен в качестве специальной стипендии.
Оформить помощь могут граждане Украины, которые вынуждены были эвакуироваться за границу и решили вернуться домой - в любую область или город. Второе условие - украинцы должны иметь опыт работы в таких сферах:
"В Украине инициатива будет действовать с октября 2022 года до января 2023 года", - сообщили в Vidnova Fellowship.
Чтобы принять участие в этой программе, нужно заполнить заявку в онлайн-форме на сайте сообщества до 10 сентября 2022 года.
Прочитать более детальную информацию и заполнить анкету на финансовую помощь можно по этой ссылке.
Кстати, ранее мы писали о том, какие инициативы предоставляют выплаты, гуманитарку и медицину украинцам, которые пострадали от войны.
А еще рассказывали о том, кто может получить дополнительные денежные выплаты от Красного Креста.