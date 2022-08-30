Украинцы смогут получить 18 тысяч гривен по возвращении из эвакуации: кто может рассчитывать на помощь

Сообщество Vidnova Fellowship предоставляет помощь украинцам в размере 18 тысяч гривен в качестве специальной стипендии.

Оформить помощь могут граждане Украины, которые вынуждены были эвакуироваться за границу и решили вернуться домой - в любую область или город. Второе условие - украинцы должны иметь опыт работы в таких сферах:

Культурный менеджмент

Искусство

Неформальное образование

Социальное предпринимательство и инновации

Защита прав человека

Медиа

Экология и охрана окружающей среды

"В Украине инициатива будет действовать с октября 2022 года до января 2023 года", - сообщили в Vidnova Fellowship.

Чтобы принять участие в этой программе, нужно заполнить заявку в онлайн-форме на сайте сообщества до 10 сентября 2022 года.

Прочитать более детальную информацию и заполнить анкету на финансовую помощь можно по этой ссылке.