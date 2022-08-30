Українці зможуть отримати 18 тисяч гривень після повернення з евакуації: хто може розраховувати на допомогу

Українці, які змушені були евакуюватися за кордон через військові дії й вирішили повернутися додому, можуть отримати грошову допомогу від міжнародної спільноти Vidnova Fellowship.
Хто може розраховувати на фінансову допомогу і як оформити заявку - читайте в матеріалі нижче.
Товариство Vidnova Fellowship надає допомогу українцям у розмірі 18 тисяч гривень як спеціальну стипендію.
Оформити допомогу можуть громадяни України, які змушені були евакуюватися за кордон і вирішили повернутися додому - в будь-яку область або місто. Друга умова - українці повинні мати досвід роботи в таких сферах:
"В Україні ініціатива діятиме з жовтня 2022 року до січня 2023 року", - повідомили у Vidnova Fellowship.
Щоб взяти участь у цій програмі, потрібно заповнити заявку в онлайн-формі на сайті спільноти до 10 вересня 2022 року.
Прочитати більш детальну інформацію та заповнити анкету на фінансову допомогу можна за цим посиланням.
До речі, раніше ми писали про те, які ініціативи надають виплати, гуманітарку та медицину українцям, які постраждали від війни.
А ще розповідали про те, хто може отримати додаткові грошові виплати від Червоного Хреста.