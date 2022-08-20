Выплаты, гуманитарка и медицина: какие инициативы помогают украинцам, пострадавшим от войны

Для ВПЛ не теряют своей актуальности вопросы финансовой и гуманитарной помощи, обеспечения жильем и продуктами, прочими важными потребностями.

Полномасштабная военная агрессия РФ заставила покинуть свои дома более 12 миллионов граждан Украины, и около половины из них остаются в стране как вынужденные переселенцы, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

Какие действуют инициативы в Украине по разным направлениям по поддержке пострадавших от войны граждан - читайте в материале ниже.

Материальная денежная помощь

Государственная программа финансовой поддержки для внутренних переселенцев предусматривает ежемесячные выплаты по 2 тысячи гривен для собственных нужд и 3 тысячи гривен для обеспечения ребенка или для людей с инвалидностью.

В Минреинтеграции Украины 19 августа отметили, что если ВПЛ подавали заявления на выплаты через приложение "Дія" до 30 апреля, но средства до сих пор не получили, можно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.

Фото: t.me/minre_ua

Претендовать на такую помощь могут жители регионов, пострадавших от российских оккупантов, и потерявшие из-за войны жилье.

Также можно получить финпомощь от международных организаций:

Программа "Спільно" от ЮНИСЕФ предусматривает начисление 2 200 гривен многодетным семьям и семьям, где есть по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Международный Комитет Красного Креста в Украине оказывает финпомощь в размере 2 500 гривен. Организация и Минсоцполитики Украины определяют получателей таких выплат самостоятельно на основе сведений из Единой информационной базы ВПЛ и информационной платформы єДопомога.

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет выплаты отдельным категориям вынужденных переселенцев - речь идет о трехмесячной помощи в размере 2 200 гривен на одного члена семьи, а перечисляют всю сумму за 3 месяца сразу.

Всемирная продовольственная программа ООН осуществляет денежную выплату 2 200 гривен на человека, но не более 6 600 гривен на семью.

Психологическая помощь

Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки имеет целью помочь гражданам преодолеть связанный с войной стресс и последствия пережитых травматических событий, предотвратить развитие психических расстройств.

Каждый желающий из Украины может позвонить по номеру 0-800-100-102 (звонки бесплатные), ежедневно с 10:00 до 20:00, администратор линии примет звонок, определит удобный для вас формат работы (аудио или видео) и направит к свободному психологу на линию.

Также в Украине работают и другие горячие линии. Вот некоторые из них (этот перечень центров оказания психологической помощи - не исчерпывающий):

1551 - контактный центр Киева, который летом начал оказывать психологическую помощь людям с посттравматическим стрессовым расстройством;

- контактный центр Киева, который летом начал оказывать психологическую помощь людям с посттравматическим стрессовым расстройством; 5522 - кризисное консультирование от всеукраинского call-центра "Варто жити";

- кризисное консультирование от всеукраинского call-центра "Варто жити"; 7333 - Национальная профессиональная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья "Lifeline Ukraine";

Квалифицированную помощь по американским стандартам предоставляют также:

в Центре психологического консультирования и травмотерапии Open Doors;

в организации UA Mental Help;

на платформе "Розкажи мені";

а также можно воспользоваться Telegram-ботом "Друг".

Медицинская помощь

Получить медицинскую помощь внутренние переселенцы могут в любом медицинском учреждении Украины. В случае неотложного состояния или плановой вакцинации могут обращаться к семейным врачам без декларации.

Для ВПЛ в аптеках продолжает работать программа "Доступні ліки". Все препараты по рецепту для людей, нуждающихся в постоянном лечении, можно получить в любой аптеке бесплатно. При этом если они превышают определенную государством цену, нужно будет сделать небольшую доплату.

Гуманитарная помощь

Получить продукты питания, лекарственные препараты, одежду, средства гигиены и ​​прочее граждане, которым пришлось покинуть свои дома, могут в территориальных центрах обслуживания по месту нахождения. Переселенцам при этом предварительно нужно получить статус ВПЛ.

Помимо таких центров в населенных пунктах также работают всевозможные волонтерские организации и фонды, которые доставляют и распространяют гуманитарные грузы на местах (например: Международный благотворительный фонд "Карітас України", Общество Красного Креста Украины, ООН, Международный фонд "Відродження").

Нуждающиеся в помощи с жильем могут воспользоваться инициативой "Прихисток", что является общегосударственным проектом.

Также для организации гуманитарной помощи создана официальная платформа для объединения волонтерских и государственных инициатив по гуманитарной помощи во время войны "СпівДія".

Похожие инструменты создают и бизнесы.

В частности, на сайте бесплатных объявлений OLX Украина появилась категория "Допомога", где пользователи могут без всяких плат разместить неограниченное количество объявлений о помощи, которую они готовы предоставить - а те, кто ее ищет, сообщить о своих потребностях.

Платформа объединяет миллионы людей, и ежемесячно ею пользуется 22 миллиона украинцев. В связи с этим сервис решил создать новую категорию, благодаря которой посетители могут не только найти нужный товар или услугу, но и помочь друг другу. Речь идет о любом виде помощи: от вещей первой необходимости и еды до убежища и трудоустройства.

Категорию на ресурсе создали в начала марта, и за это время украинцы уже более 350 тысяч раз откликнулись на объявление в ней.

"Если говорить о направлениях, то в начале войны наиболее актуальна была помощь с жильем или транспортом. 70% пользователей размещали объявления именно в этих категориях. Эти сферы остаются актуальными и сейчас, однако количество нуждающихся в такой помощи уменьшилось", - рассказал руководитель департамента маркетинга OLX в Украине и Центральной Азии Алексей Ломоносов.

При этом летом выросли потребности украинцев в других сферах. Так, объяснил он, количество отзывов на объявления о товарах для детей в июле было выше на 133%, чем в марте. Одежду и обувь стали искать на 109% чаще, а лекарства и гигиенические товары - на 41%.

"В общем, за все время существования категории "Допомога" мы подсчитали, что пользователей, нуждающихся в помощи на 24% больше, чем тех, кто ее предлагает. Это значит, что спустя почти полгода с начала войны украинцы продолжают нуждаться в помощи, а значит и инструментов, которые решат жизненно важные вопросы", - обратил внимание Ломоносов.