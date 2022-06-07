Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны: сколько будут платить

В Украине в июне начнут выплату еще одной денежной помощи пострадавшим от войны гражданам.

Кто может претендовать на выплаты - читайте ниже .

В Минсоцполитики сообщали, что они вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста ввели дополнительные программы денежных выплат.

Помощь пострадавшим от войны будут выплачивать в первые недели июня.

Кто получит помощь

Помощь получат семьи, имеющие официальный статус малообеспеченной семьи и соответственно зарегистрированные в Министерстве социальной политики Украины.

Или же те, которые до 24 февраля 2022 года проживали в одной из следующих областей (независимо от того, уехала семья после этого или нет):

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как получить помощь

В частности, регистрироваться для участия в программе не нужно. Средства будут выделять лицам на основе информации, которая уже есть в Министерстве социальной политики.

Ориентировочный общий бюджет проекта - 2,4 млрд грн. А размер пособия на человека - 2 500 грн в месяц в течение 3 месяцев.