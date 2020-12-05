Украинцам за самоизоляцию полагаются выплаты: кому именно и сколько

Выплаты за самоизоляцию из-за коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине на период действия карантина расширили перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материальной помощи от Фонда соцстрахования.

Об этом передали в министерстве юстиции Украины на странице в Facebook.

Выплаты полагаются официально трудоустроенным лицам, находящимся в больницах или на самоизоляции под медицинским надзором в связи с COVID-19 и утративших по этой причине трудоспособность.

Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, введенным органами санэпидемслужбы, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с 1-го дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Какой размер пособия и кто может получить

Размер такой финансовой помощи из-за временной нетрудоспособности составляет 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Медицинским работникам пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней зарплаты.

Право на получение и оплату листков о временной нетрудоспособности также имеют лица, работа которых связана с обслуживанием населения, которые были в контакте с инфекционными больными или является бактерионосителями, в случае невозможности осуществления временного перевода по их согласию на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.

Предоставление застрахованным лицам такого пособия финансируется Фондом социального страхования Украины.

Какой механизм предоставления соцпомощи за самоизоляцию

Получить пособие можно на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности, начиная с 6-го дня нетрудоспособности за весь период нахождения на самоизоляции или в больнице (до восстановления трудоспособности), или же до установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности.

Первые 5 дней нетрудоспособности оплачивают работодатели.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.

Фонд соцстрахования оплачивает такой листок нетрудоспособности, начиная с 1-го дня болезни ребенка, но не более 14 календарных дней.

Если ребенок находится на стационарном лечении - временного ограничения нет.

Кто подлежит самоизоляции

те, кто контактировал с пациентом с подтвержденным коронавирусом, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты;

люди с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом COVID-19 в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации;

пересекающих государственную границу и прибывшие из государства или являются гражданами страны с широким распространением COVID-19, кроме тех, в отношении которых нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 (например, детей, не достигших 12 лет);

прибывающих с временно оккупированных территорий на Донбассе и Крыма, кроме тех, в отношении которых нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 (например, кто собрался поступить в учебные заведения);

имеющие подтвержденный диагноз COVID-19, но кто выписан из заведения здравоохранения, до момента выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Украине ФОПы получат по 8 тысяч гривен одноразовой материальной помощи из-за введенного карантина.

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