Пенсионная реформа: что делать украинцам без права на пенсию из-за нехватки стажа

В Украине пенсии по возрасту привязали к стажу (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине с 2021 года гражданам по достижению 60 лет без необходимого для назначения пенсии страхового стажа уже не будут выплачивать государственную социальную помощь. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1098, принятом еще в 2017-м вместе с пенсионной реформой.

Однако люди, которым уже назначена такая ​​соцпомощь, смогут ее получать, пока не достигнут возраста, когда вступят в права на назначение пенсии по возрасту, пишет газета "Экспресс".

То есть в 63 или 65 лет, рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Как в Украине назначается пенсия

Она обратила внимание, что украинское законодательство ввело привязку назначения пенсии по возрасту к продолжительности стажа.

"То есть нужно достичь не только пенсионного возраста (со следующего года 60 лет для мужчин и женщин), но и выполнить дополнительные требования по стажу, которые к тому же ежегодно повышаются", - сказала эксперт.

Постановлением правительства было определено, что государственная социальная помощь назначается органами соцзащиты в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсионную выплату. То есть те, кому не хватает стажа по новым требованиям, и все же они имеют минимум 15 лет стажа.

Максимальный размер такой соцвыплаты до 1 декабря составил 1712 гривен, после - 1769 гривен.

Что делать украинцам, которые достигнут пенсионного возраста, но без необходимого страхового стажа

В 2021 году, чтобы получить пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь не менее 28 лет стажа.

В 63 года можно получать пенсию со стажем от 18 до 28 лет.

В 65 лет - со стажем от 15 до 18 лет.

Если стаж меньше 15 лет, пенсия по возрасту не назначается, но по достижению 65 лет можно обратиться в органы социальной защиты за государственной социальной помощи лицам, которые не получили права на пенсию (это аналог социальной пенсии), рассказала Ткаченко.

Размер такой помощи равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (с 1 декабря - 1769 гривен).

Страховой стаж можно докупить

"Украинцы, которые не будут иметь необходимого страхового стажа, придется либо дальше работать, чтобы заработать стаж, или же просто ждать, когда им исполнится 63 или 65 лет. Можно еще докупить стаж, заплатив за недостающие месяца двойной минимальный взнос", - сказала научный сотрудник Института демографии и социсследований.

Согласно данным Пенсионного Фонда Украины, в 2020 году год стажа обойдется в 26 400 гривен, а в 2021 году - уже 31 680 гривен.

Напомним, ранее украинцам объяснили, как получить пенсию досрочно, а также предупредили о нюансах.

Также мы писали о том, что с 2021 года в Украине хотят ввести две параллельные накопительные пенсионные системы. Одна - для всех потенциальных пенсионеров, вторая - для тех, кто имеет право на льготную пенсию.