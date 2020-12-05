Українцям за самоізоляцію передбачені виплати: кому саме і скільки

Виплати за самоізоляцію через коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні на період дії карантину розширили перелік страхових випадків, за якими передбачено надання матеріальної допомоги від Фонду соцстрахування.

Про це передали в міністерстві юстиції України на сторінці в Facebook.

Виплати передбачені офіційно працевлаштованим особам, які перебувають у лікарнях або на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з COVID-19 і втратили з цієї причини працездатність.

Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, введеним органами санепідемслужби, фінансова допомога коштом Фонду соціального страхування надається з 1-го дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Який розмір допомоги і хто може отримати

Розмір такої фінансової допомоги через тимчасову непрацездатність становить 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Медичним працівникам допомога з тимчасової непрацездатності в таких випадках виплачується в розмірі 100% середньої зарплати.

Право на отримання та оплату листків з тимчасової непрацездатності мають особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, у разі неможливості здійснення тимчасового переведення за їх згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.

Надання застрахованим особам такої допомоги фінансується Фондом соціального страхування України.

Який механізм надання соцдопомоги за самоізоляцію

Отримати допомогу можна на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності, починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період перебування на самоізоляції або в лікарні (до відновлення працездатності), або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності.

Перші 5 днів непрацездатності оплачують роботодавці.

У разі хвороби дитини віком до 14 років листок непрацездатності отримує один з працюючих батьків.

Фонд соцстрахування сплачує такий листок непрацездатності, починаючи з 1-го дня хвороби дитини, але не більше 14 календарних днів.

Якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні - тимчасового обмеження немає.

Хто підлягає самоізоляції

ті, хто контактував з пацієнтом з підтвердженим коронавірусом, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту;

люди з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19 в легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

хто перетинає державний кордон і прибули з держави або є громадянами країни з широким розповсюдженням COVID-19, крім тих, щодо яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим COVID-19 (наприклад, дітей, які не досягли 12 років);

прибувають з тимчасово окупованих територій на Донбасі та Криму, крім тих, щодо яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим COVID-19 (наприклад, хто планує вступити до закладів освіти);

хто має підтверджений діагноз COVID-19, але виписаний із закладу охорони здоров'я, до моменту одужання.

Раніше повідомлялося, що в Україні ФОПи отримають по 8 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги через запроваджений карантин.

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