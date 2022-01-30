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Украинцам предлагают продать ковидную тысячу за 650 гривен

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Воскресенье 30 января 2022 15:51
Украинцам предлагают продать ковидную тысячу за 650 гривен Фото: в сети украинцам предлагают продать ковидную тысячу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В сети появились дельцы, которые предлагают украинцам продать их ковидную тысячу за 650 гривен. Как известно, деньги приходят на виртуальную карту и на руки получить нельзя, а можно потратить на билеты в кино, спортзал, музеи, книги и т.д. Мошенники же предлагают обналичить деньги.

Свои объявления они публикуют в Telegram-каналах.

Интересно, что условия сделки очень сомнительные. Чтобы обналичить деньги, украинцам предлагают перейти по указанной ссылки, написать сумму платежа, а в назначении указать "спорт ". Также необходимо указать реквизиты карты "єПідтримка".

После транзакции нужно для подтверждения сбросить скриншот. Дельцы обещают, что человеку вышлют на карту 650 гривен, которые потом можно снять.

Интересно, что через неделю владелец аккаунта "сладкая водичка" сменил ник. А объявление с предложением купить ковидную тысячу за 650 гривен осталось прежним.

Украинцам предлагают продать ковидную тысячу за 650 гривен

Скриншот с Telegram-канала

Напомним, украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств. 20-летний парень от имени девушек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку.

При этом он присылал им ссылки на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов. Во время покупки билетов жертва заполняла форму с данными своих банковских карт. Так мошенник получал доступ к средствам на карте человека.

Мы также писали о том, что мошенник через фейковый обменник "кидал" киевлян на десятки тысяч долларов.

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мошенничество банковские карты
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