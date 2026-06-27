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СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву

10:52 27.06.2026 Сб
1 хв
На станції відбулася детонація
aimg Тетяна Степанова
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву Фото: СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію "Второво" (Getty Images)
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Дрони Служби безпеки України вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області", - йдеться в повідомленні.

Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти - на великі нафтобази навколо москви.

Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.

Атаки на "Второво"

Нагадаємо, попередня атака на нафтоперекачувальну станцію "Второво" відбулася 10 червня.

Окрім неї, тоді була уражена станція "Лобково" у Володимирській області РФ.

У районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій були зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.

Також про ураження "Второво" повідомлялося 24 травня.

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Служба безпеки України НАФТА Війна в Україні
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СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
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