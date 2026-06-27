СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
Дрони Служби безпеки України вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області", - йдеться в повідомленні.
Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.
Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти - на великі нафтобази навколо москви.
Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.
За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.
Атаки на "Второво"
Нагадаємо, попередня атака на нафтоперекачувальну станцію "Второво" відбулася 10 червня.
Окрім неї, тоді була уражена станція "Лобково" у Володимирській області РФ.
У районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій були зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.
Також про ураження "Второво" повідомлялося 24 травня.