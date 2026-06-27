СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву

Дрони Служби безпеки України вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області", - йдеться в повідомленні.

Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти - на великі нафтобази навколо москви.

Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.