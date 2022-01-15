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Мошенник через фейковый обменник "кидал" киевлян на десятки тысяч долларов

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Киев, Суббота 15 января 2022 08:31
Мошенник через фейковый обменник "кидал" киевлян на десятки тысяч долларов Фото: пункт обмена валют в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который под видом обмена валюты обманул жителей столицы на десятки тысяч долларов. Злоумышленника теперь приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как говорится в материалах обвинения, мужчина разместил в интернете объявления, в которых предлагал менять валюту по выгодному курсу.

Также аферист в арендованном помещении обустроил фейковый пункт-"обменник", чтобы там принимать посетителей. Взяв от доверчивых клиентов деньги, злоумышленник скрывался через запасной выход.

Сообщается, что таким образом мужчине удалось "развести" жительницу столицы на сумму в 10 тысяч долларов.

"В дальнейшем мужчина пытался завладеть средствами еще одного клиента в сумме 60 тыс. долларов США, однако при попытке сбежать с деньгами был задержан потерпевшим и свидетелем, который и вызвал полицию", - рассказали в прокуратуре.

Суд поддержал ходатайство Шевченковской окружной прокуратуры Киева и вынес обвинительный приговор мужчине по факту мошеннического завладения средствами граждан под видом обмена валюты и попытки грабежа (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 18 УК Украины).

Так, афериста признали виновным в инкриминируемых преступлениях и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно подобный случай с фейковым обменником произошел во Львове, где мошенница украла у местного жителя 19 тысяч долларов.

Также мы писали о том, что перед этим прямо в центре Киева в киоске "обмен валют" мошенники забрали у мужчины 120 тысяч долларов.

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Киев Обмен валют Схемы мошенников
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