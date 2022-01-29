Украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схема
В Харькове разоблачили преступную деятельность 20-летнего парня. Он назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Как работал мошенник
Так, в ходе переписки молодой человек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку и присылал им ссылки на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.
В частности, при покупке билетов пострадавшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карточек. Поэтому так мошенник получал доступ к персональным данным. Также с помощью различных платежных систем похищал средства.
Полицейские провели обыск по месту жительства 20-летнего парня и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.
К тому же устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности и осматривается изъятая техника.
Мошенник выманивал деньги у мужчин под видом женщин (hk.npu.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что мошенник через фейковый обменник "бросал" киевлян на десятки тысяч долларов.
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