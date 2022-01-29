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Украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схема

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Харьков, Суббота 29 января 2022 18:13
Украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схема Мошенник похищал деньги у украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове разоблачили преступную деятельность 20-летнего парня. Он назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как работал мошенник

Так, в ходе переписки молодой человек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку и присылал им ссылки на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.

В частности, при покупке билетов пострадавшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карточек. Поэтому так мошенник получал доступ к персональным данным. Также с помощью различных платежных систем похищал средства.

Полицейские провели обыск по месту жительства 20-летнего парня и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

К тому же устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности и осматривается изъятая техника.

Украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схемаУкраинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схемаМошенник выманивал деньги у мужчин под видом женщин (hk.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что мошенник через фейковый обменник "бросал" киевлян на десятки тысяч долларов.

Также мы писали, что в Киеве под видом сантехников орудуют домушники.

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