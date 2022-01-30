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Українцям пропонують продати ковідну тисячу за 650 гривень

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Неділя 30 січня 2022 15:51
Українцям пропонують продати ковідну тисячу за 650 гривень Фото: у мережі українцям пропонують продати ковідну тисячу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явилися ділки, які пропонують українцям продати їх ковідну тисячу за 650 гривень. Як відомо, гроші приходять на віртуальну карту і на руки отримати не можна, а можна витратити на квитки у кіно, спортзал, музеї, книги тощо. Шахраї ж пропонують перевести в готівку гроші.

Свої оголошення вони публікують в Telegram-каналах.

Цікаво, що умови угоди дуже сумнівні. Щоб перевести в готівку гроші, українцям пропонують перейти за вказаним посиланням, написати суму платежу, а в призначенні вказати "спорт ". Також необхідно вказати реквізити картки "єПідтримка".

Після транзакції потрібно для підтвердження скинути скріншот. Ділки обіцяють, що людині вишлють на карту 650 гривень, які потім можна зняти.

Цікаво, що через тиждень власник аккаунта "солодка водичка" змінив нік. А оголошення з пропозицією купити ковідну тисячу за 650 гривень залишилося колишнім.

Українцям пропонують продати ковідну тисячу за 650 гривень

Скріншот з Telegram-каналу

Нагадаємо, українець під виглядом дівчини грабував чоловіків на сайтах знайомств. 20-річний хлопець від імені дівчат пропонував чоловікам разом відвідати кінотеатр, концерт або виставку.

При цьому він надсилав їм посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків. Під час покупки квитків жертва заповнювала форму з даними своїх банківських карт. Так шахрай отримував доступ до коштів на карті людини.

Ми також писали про те, що шахрай через фейковий обмінник "кидав" киян на десятки тисяч доларів.

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