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Утерянные водительские права можно будет восстановить онлайн

Новости » Общество     27.11.2019 - 18:34
Утерянные водительские права можно будет восстановить онлайн
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Это можно будет сделать в электронном кабинете водителя

Украинцы смогут обменять водительское удостоверение или получить новое в случае потери или угона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, в ближайшее время эта услуга будет доступна в электронном кабинете водителя.

В электронном кабинете водителя человек сможет заказать:

  • обмен водительского удостоверения в случае замены личных данных лица;
  • получение удостоверения водителя вместо утраченного или похищенного;
  • получение удостоверения нового образца.

При этом в ведомстве отметили, что эти услуги будут доступны онлайн для владельцев водительского удостоверения, в которых фото не старше двух лет.

Алгоритм получения услуги:

  • после авторизации в электронном кабинете водителя лицо подает заявление в электронной форме;
  • к заявлению гражданин прилагает электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;
  • заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине "оцифруют" восстановление водительских прав и получение адвокатской помощи. Также упростят получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах.

Также сообщалось, что в скором времени в Украине появятся электронные водительские права, которые можно будет получить через приложение "ДіЯ".

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