Утерянные водительские права можно будет восстановить онлайн

Это можно будет сделать в электронном кабинете водителя
Украинцы смогут обменять водительское удостоверение или получить новое в случае потери или угона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщается, в ближайшее время эта услуга будет доступна в электронном кабинете водителя.
В электронном кабинете водителя человек сможет заказать:
При этом в ведомстве отметили, что эти услуги будут доступны онлайн для владельцев водительского удостоверения, в которых фото не старше двух лет.
Алгоритм получения услуги:
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине "оцифруют" восстановление водительских прав и получение адвокатской помощи. Также упростят получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах.
Также сообщалось, что в скором времени в Украине появятся электронные водительские права, которые можно будет получить через приложение "ДіЯ".