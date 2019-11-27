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Каким будет курс доллара к Новому году: эксперты удивили прогнозом

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 13:51
Каким будет курс доллара к Новому году: эксперты удивили прогнозом
Курс доллара в Украине (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине продолжает положительную тенденцию относительно укрепления гривны

Курс доллара в Украине продолжает бить рекорды. Так, впервые за последние три года показатели в обменниках и курсе Национального банка упали ниже 24 гривен. Так, в НБУ по состоянию на 27 ноября установили 23,98 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, в сравнении с предыдущим банковским днем.

Тем временем, украинцы стоят перед выбором, что делать с долларовыми сбережениями, а те, кто покупал доллар по 25, а то и по 28 гривен, начинают кусать локти.

На вопрос, опустится ли доллар ниже 22 гривен, ответил экономист Владислав Банков, пишет "КП в Украине".

По словам эксперта, укрепление нацвалюты до значения 22 гривны за доллар подставит под удар экспортеров, поэтому это вряд ли произойдет. Банков считает, что НБУ скорее всего будет удерживать курс на нынешнем уровне.

Каким будет курс доллара к Новому году: эксперты удивили прогнозом

Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

"В этом нет необходимости даже в случае получения транша МВФ", - уверен экономист.

Владислав Банков считает, что к Новому году доллар не достигнет отметки 23 гривен. В то же время, обвала на валютном рынке, которым пугают украинцев, не будет.

"Обычно перед Новым годом украинцы традиционно тратят сбережения, поэтому и курс выше 25 грн за доллар мы вряд ли увидим", - говорит эксперт.

Курс доллара на межбанке держится ниже 24 гривен Что ожидать украинцам от доллара: эксперты удивили прогнозом
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