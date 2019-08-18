Украинским учителям поднимут зарплату: кому и на сколько

Иллюстративное фото: Учитель в школе (hochu.ua)

Учителям подготовили приятный сюрприз

Учителям в Украине повысят зарплату уже с 1 сентября - ставки поднимут на 10% тем педагогам, чьи должностные оклады не подросли в прошлом году. Соответствующее постановление Кабмина будет реализовано за счет уже утвержденного фонда зарплаты без компенсаций местным бюджетам, говорится в сообщении на сайте "Правительственный портал".

Теперь с начала нового учебного года рабочий оклад педагогических работников учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования будет увеличен на 10 процентов.

Так, предыдущее постановление Кабинет министров "О повышении оплаты труда педагогических работников" от 11 января было дополнено соответствующим 11-м подпунктом.

Учителям повысят зарплату с 1 сентября 2019 (Скрин: kmu.gov.ua)

Напомним также, что в июле было предусмотрено повышение зарплат в размере 20-70% для учителей, работников вузов и воспитателей детских садов.

Также для работников педагогической сферы согласовали формирование 7 подгрупп, для научно-педагогических работников - 5 подгрупп, а для научных работников – 4 подгруппы. У каждой подгруппы будет своя тарифная сетка оплаты труда.

Согласно разплатному "апгрейду", младшие воспитатели детсадов в 2020 году будут получать оклад в размере 6369 гривен.

Опытный воспитатель детсада (оклад + 30% доплаты и 10% надбавки за престижность) с 2020 года начнет получать 9100 гривен.

Молодой учитель (оклад + 10% за престижность + 20% за проверку тетрадей) - 7643 гривны.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Зарплата опытных учителей высшей категории составит минимум 10500 гривен.

Молодые мастера в профтехучилищах с 2020 года начнут получать 7700 гривен и выше.

Опытные мастера со стажем - 9800 гривен.

Руководители кружков внешкольной работы станут получать 5781 гривну.

Как сообщалось ранее, министр образования Украины Лилия Гриневич объяснила детали школьной реформы, новшества которой напрямую коснутся учителей, которые подрабатывают после занятий. Речь идет о возможности заниматься репетиторством - педагогов обяжут заключать с родителями учеников договор о предоставлении платных образовательных услуг.

Напомним, что Минобразования уже выдало рекомендации относительно графика школьных каникул 2019-2010.

Ранее мы писали о том, что в Украине количество матерей-одиночек резко выросло после пересмотра размера выплат - людям невыгодно регистрировать брак, ведь тогда женщины не смогут получать социальную помощь и дополнительные выплаты для матерей-одиночек.