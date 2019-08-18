Українським вчителям підвищать зарплату: кому і на скільки

Ілюстративне фото: Учитель у школі (hochu.ua)

Вчителям підготували приємний сюрприз

Вчителям в Україні підвищать зарплату вже з 1 вересня - ставки піднімуть на 10% тим педагогам, чиї посадові оклади оклади не підросли в минулому році. Відповідну постанову Кабміну буде реалізовано за рахунок уже затвердженого фонду зарплати без компенсацій місцевим бюджетам, йдеться в повідомленні на сайті "Урядовий портал".

Тепер з початку нового навчального року робочий оклад педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти буде збільшено на 10 відсотків.

Так, попередню постанову Кабінету міністрів "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11 січня було доповнено відповідним 11-м підпунктом.

Вчителям підвищать зарплату з 1 вересня 2019 (Скрін: kmu.gov.ua)

Нагадаємо також, що в липні було передбачено підвищення зарплат у розмірі 20-70% для вчителів, працівників вузів та вихователів дитячих садків.

Також для працівників педагогічної сфери погодили формування 7 підгруп, для науково-педагогічних працівників - 5 підгруп, а для наукових працівників – 4 підгрупи. У кожної підгрупи буде своя тарифна сітка оплати праці.

Згідно разплатному "апгрейду", молодші вихователі дитсадків у 2020 році отримуватимуть оклад у розмірі 6369 гривень.

Досвідчений вихователь дитсадка (оклад + 30% доплати і 10% надбавки за престижність) з 2020 року почне отримувати 9100 гривень.

Молодий вчитель (оклад + 10% за престижність + 20% за перевірку зошитів) - 7643 гривні.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зарплата досвідчених вчителів вищої категорії складе мінімум 10500 гривень.

Молоді майстри в профтехучилищах з 2020 року почнуть отримувати 7700 гривень і вище.

Досвідчені майстри зі стажем - 9800 гривень.

Керівники гуртків позашкільної роботи стануть отримувати 5781 гривню.

Як повідомлялося раніше, міністр освіти України Лілія Гриневич пояснила деталі шкільної реформи, нововведення якої безпосередньо торкнуться вчителів, які підробляють після занять. Йдеться про можливість займатися репетиторством - педагогів зобов'яжуть укладати з батьками учнів договір про надання платних освітніх послуг.

Нагадаємо, що Міносвіти видало рекомендації щодо графіка шкільних канікул 2019-2010.

Раніше ми писали про те, що в Україні кількість матерів-одиначок різко зросла після перегляду розміру виплат - людям невигідно реєструвати шлюб, адже тоді жінки не зможуть отримувати соціальну допомогу і додаткові виплати для матерів-одиначок.