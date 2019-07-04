Позорное явление: Гриневич озадачила учителей новшеством

Иллюстративное фото: Учитель в школе (hochu.ua)

Гриневич назвала репетиторство учителем после занятий "конфликтом интересов"

Лилия Гриневич объяснила детали школьной реформы, новшества которой напрямую коснутся учителей, которые подрабатывают после занятий. Речь идет о возможности заниматься репетиторством - педагогов обяжут заключать с родителями учеников договор о предоставлении платных образовательных услуг. Об этом Министр образования Украины сообщила в интервью изданию "Высокий замок".

По ее словам, иногда учитель не работает как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия.

Гриневич назвала это "позорным явлением".

МОН подготовил и разослал соответствующие письма по школам.

"Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов", - подчеркнула чиновник.

В то же время Гриневич отметила, что у школы есть право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них - индивидуальное обучение с детьми.

"Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг", - объяснила она.

Также министр добавила, что у некоторых детей с очень высокими результатами ВНО не было занятий с репетиторами.

"Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", - резюмировала Гриневич.

Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)

Как сообщалось, ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала родителям о том, могут ли ученика заставить убирать в классе.

Также мы писали о том, что во Львове на учителя подали в суд за то, что он нашел ошибки в учебнике.

Напомним, что пропускной порог внешнего независимого оценивания в 2019 году был снижен для выпускников, которые относятся к национальных меньшинствам.