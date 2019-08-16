Пенсии в Украине снова будут повышаться: кому повезет с выплатами

Пенсия в Украине (Коллаж РБК-УКраина)

Украинцам объяснили, что делать, если они не согласны с перерасчетом

Пенсии в Украине в ближайшее время будут снова пересчитаны, так как в законодательство были внесены существенные изменения. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, все перерасчеты будут проведены в автоматическом режиме.

Однако пенсионеры, которые не согласны с той суммой, которую им насчитали, они могут обратиться в отделение Пенсионного фонда в индивидуальном порядке.

В частности, индивидуальные пересчеты пенсий могут быть произведены для тех, кто:

Продолжает работать и уже получил страховой стаж.

Предоставит документы о трудоустройстве/увольнении с работы.

Предоставит новые документы о стаже или заработке, которые не были учтены при начислении пенсии.

Предоставит документы, которые дают право на начисление добавок, повышений, доплат.

Для индивидуального перерасчета пенсии в Пенсионном фонде нужно подать заявление и дополнительные документы.

Ближайший перерасчет пенсий запланирован на 1 декабря 2019 года. Пенсии в среднем вырастут на сумму от 74 гривен до 740 гривен. Минимальная пенсия в Украине вырастет до 1638 гривен.

Прибавка будет рассчитываться для каждого пенсионера в индивидуальном порядке, причем процент будут высчитывать как сумму половины инфляции за 2019 года и половину от роста средней зарплаты.

В обязательном порядке вырастут пенсии у трех категорий:

Пенсионеры, которые получают минимальную пенсию.

Пенсионеры, которые получают максимальную пенсии (10 минимальных пенсий)

Пенсионеры, у которых стаж выше нормы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцы могут получить дополнительные соцвыплаты в августе.

А также рассказывали о том, кому и на сколько повысят пенсии в 2020 году.