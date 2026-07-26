США готують масштабну операцію, щоб забрати ядерний уран з Ірану

Пентагон розробляє план надзвичайно складної спецоперації, щоб захопити або знищити запаси збагаченого урану на укріплених ядерних об'єктах Ірану. Раніше ставку робили переважно на авіаудари по ядерній інфраструктурі Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання New York Post та CNN .

Тепер у Штатах розглядають наземну операцію як альтернативу повітряним ударам. За даними видання, для її проведення можуть знадобитися тисячі військовослужбовців.

Їхнє завдання складатиметься з кількох етапів:

убезпечити територію навколо об'єктів;

знешкодити можливі пастки та вибухові пристрої;

розчистити входи, пошкоджені попередніми ударами;

організувати оборонний периметр і шляхи евакуації.

Лише після цього в дію вступить менша група - бійці спецпризначення, які безпосередньо займуться вилученням ядерного матеріалу.

До операції можуть залучити бійців підрозділу "морських котиків", армійських рейнджерів, а також фахівців 21-ї артилерійської роти армії США.

Саме ця рота, за даними джерела, відповідатиме за поводження зі збагаченим ураном і його транспортування з об'єктів у Фордо та Ісфахані.

"Я не хочу цього казати, але вважаю, що найімовірніший спосіб позбутися наявного в Ірану ядерного матеріалу - це військова операція, тому що переговори нікуди швидко не рухаються", - заявив заступник директора Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс.

Чому Ісфахан вважають найскладнішою ціллю

Окремо експерти звертають увагу на об'єкт в Ісфахані. За наявною інформацією, Іран заздалегідь укріпив цей об'єкт і заклав міни та вибухівку в тунелях саме на випадок можливого рейду американських чи ізраїльських сил.

Це суттєво ускладнює операцію: інженерним бригадам доведеться не просто розчищати завали, а розміновувати територію під вогнем.

Ще одна можлива ціль - гора Пікакс

Крім Фордо та Ісфахана, у переліку можливих цілей називають підземний комплекс під горою поблизу Натанзу, відомий як Пікакс-Маунтін. За наявними даними, саме туди Іран міг перевезти сотні центрифуг після попередніх ударів.

Скільки урану накопичив Іран

Масштаб проблеми пояснює, чому питання стоїть настільки гостро. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії за 2025 рік, Іран мав у своєму розпорядженні понад 9 тонн збагаченого урану.

Частина цього запасу зберігається на об'єкті поблизу Ісфахана, у тунелях, розташованих глибоко під землею.

Наскільки реальний такий сценарій

Не всі експерти впевнені, що операцію взагалі можливо провести без величезних втрат. Річард Голдберг, який за першої каденції Дональда Трампа очолював у Раді нацбезпеки США напрямок протидії іранській ядерній зброї, поставив під сумнів саму можливість безпечного завершення місії.

"То як довго можна це витримувати й водночас мати змогу вивести всі свої сили?" - запитав Голдберг.

Офіційно Вашингтон поки не підтвердив, що операція вже узгоджена чи запланована на конкретну дату. Втім, масштаб підготовки — від залучення спецпідрозділів до інженерних розрахунків і виявлення нових потенційних цілей — свідчить, що у Вашингтоні ставляться до цього сценарію серйозно.