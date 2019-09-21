Украинским пенсионерам готовят приятный сюрприз: кого это касается

Пенсионный возраст хотят снизить для женщин до 55 лет при условии, что рабочий стаж насчитывает 30 лет. Соответствующий законопроект с предложениями президента Владимира Зеленского должна рассмотреть Верховная Рада. Об этом указано на сайте парламента.

Речь идет о проект №0972 (в новом созыве) "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (об усовершенствовании пенсионного обеспечения)".

В Украине хотят снизить пенсионный возраст для женщин (Иллюстративное фото: pixabay.com)

В сопроводительной записке отмечается, что было предложено продлить до 1 января 2022 года право досрочного выхода на пенсию в 55 лет женщинам, имеющим не менее 30 лет страхового стажа и при условии увольнения с работы.

Также в документе указано, что согласно статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" было установлено, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2016 года или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Законопроектом предлагается продлить срок подачи этой справки до 1 января 2022 года.

Автором законопроекта является нардеп 8 созыва ВРУ из фракции "Радикальной партии" Юрий Шухевич.

В Украине хотят снизить пенсионный возраст для женщин (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)

Напомним, что в 2011 году украинские власти начали процедуру увеличения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, как это предусмотрено программой сотрудничества Украины с МВФ.

Данный законопроект о снижении для женщин возраста до 55 лет для выхода на пенсию зимой 2015 года в Раде поддержали в первом чтении и в целом. Однако пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в течение последних лет наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Парламент 8-го созыва в итоге так и не рассмотрел предложения Порошенко к этому закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение ВРУ нового - 9-го созыва.

Как сообщалось ранее, в 2020 году могут существенно увеличиться не только пенсионные выплаты, а и сумма минимальной заработной платы.