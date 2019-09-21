Українським пенсіонерам готують приємний сюрприз: кого це стосується

Пенсійний вік хочуть знизити для жінок до 55 років за умови, що робочий стаж налічує 30 років. Відповідний законопроект із пропозиціями президента Володимира Зеленського повинна розглянути Верховна Рада. Про це зазначено на сайті парламенту.

Йдеться про проект №0972 (в новому скликанні) "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)".

В Україні хочуть знизити пенсійний вік для жінок (Ілюстративне фото: pixabay.com)

У супровідній записці зазначається, що було запропоновано продовжити до 1 січня 2022 року право дострокового виходу на пенсію в 55 років жінкам, які мають не менше 30 років страхового стажу та за умови звільнення з роботи.

Також у документі зазначено, що згідно статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" було встановлено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Законопроектом пропонується продовжити строк подання цієї довідки до 1 січня 2022 року.

Автором законопроекту є нардеп 8 скликання ВРУ з фракції "Радикальної партії" Юрій Шухевич.

В Україні хочуть знизити пенсійний вік для жінок (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

Нагадаємо, що в 2011 роціукраїнська влада почала процедуру збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років, як це передбачено програмою співпраці України з МВФ.

Даний законопроект про зниження віку для жінок до 55 років для виходу на пенсію взимку 2015 року в Раді підтримали в першому читанні та в цілому. Проте п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він наголошував, що протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Парламент 8-го скликання в підсумку так і не розглянув пропозиції Порошенка до цього закону, у зв'язку з чим він і був переданий на розгляд ВРУ нового 9-го скликання.

Як повідомлялося раніше, в 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.