Украинцам придется существенно скинуться на пенсии: названа сумма

Работающие украинцы заплатят за дефицит Пенсионного фонда (Фото: коллаж РБК-Украина)

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает дефицит ПФУ 172,6 млн гривен

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Пенсионного фонда в 172,6 млн гривен. В случае принятия документа Верховной Радой без особых изменений, можно уже подсчитать, сколько денег из карманов украинцев уйдет для погашения рекордного дефицита.

Учитывая, что деньги для ПФУ вряд ли возьмут из воздуха, но распределят на всех работающих граждан как новые налоги и сборы, цифра для "помощи" составит 4 107 гривен. Об этом передает "Обозреватель".

Отметим, что это не самая большая сумма, которая пойдет на погашение дефицита в той или иной сферах. 5 800 гривен в течение года украинцы передадут на нужды ВСУ и полиции. Меньше всего потребуется дать для Национального агентства по предотвращению коррупции - всего по 19 гривен.

Работающие украинцы заплатят за дефицит Пенсионного фонда (иллюстративное фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН)

Относительно Пенсионного фонда, то ему направят большую часть от единого социального взноса, который составит 22% от зарплаты отдельно работающих граждан.

К слову, в Украине в 2020-м поднимут среднемесячную номинальную зарплату на 16,5% (на 1 714 грн) по сравнению с 2019 годом до 12 043 гривен.

Минималка выростет в 2020 году на 13%, или на 550 гривен.

Добавим, что пенсии в Украине в 2020 году не поднимутся до того уровня, о котором ранее заявлял вице-премьер-министр Павле Розенко. В проекте госбюджета на 2020 год предлагают замедлить рост соцвыплат до 8%. И это при том, что в 2019 году пенсии в среднем выросли на 12-17% и очередной этап повышения ожидается с 1 декабря. В 2020 году минимальные пенсии украинцев вырастут до 1 769 гривен (а не 1 900 гривен, как прогнозировал чиновник).

Как сообщалось ранее, в 2020 году могут существенно увеличиться не только пенсионные выплаты, а и сумма минимальной заработной платы.