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Рада пересмотрит закон о пенсионном возрасте для женщин

Новости » Политика    18.09.2019 - 17:38
Рада пересмотрит закон о пенсионном возрасте для женщин
Иллюстративное фото (shkvarki.org)

Соответствующий закон был ветирован еще пятым президентом

Верховная рада Украины рассмотрит с предложениями президента законопроект №1086 (в новом созыве ВР регистрационный №0972) "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (об усовершенствовании пенсионного обеспечения)". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отметим, автор законопроекта, народный депутат 8 созыва ВР из фракции Радикальной партии Юрий Шухевич отмечал, что данный закон предлагает разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Рада пересмотрит закон о пенсионном возрасте для женщин

Так, последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента. Отметим, что в начале сентября к закону были предоставлены предложения главы государства, а документ направили на рассмотрение в комитет.

Напомним, в январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, уже в феврале 2015-го пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в течение последних лет наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Однако Рада 8 созыва так и не рассмотрела предложения главы государства к этому закону, в связи с чем он и был передан на рассмотрение парламенту нового созыва.

Стоит отметить, что в 2011 году украинские власти начали процедуру увеличения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, как это предусмотрено программой сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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