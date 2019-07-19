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Пенсии в Украине: следующее повышение принесет ощутимую прибавку

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 09:47
Пенсии в Украине: следующее повышение принесет ощутимую прибавку
Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионеры разных категорий получат повышенные пенсии уже в 2019 году

Пенсии в Украине будут повышаться еще несколько раз и правительство анонсировало очередное повышение минимальных выплат уже с 1 декабря. И это не все изменения в выплатах украинцев, пишет "АиФ".

Все минимальные выплаты, которые привязаны к сумме прожиточного минимума, будут пересматриваться дважды в год – 1 июля и 1 декабря. Минимальная пенсия в декабре вырастет до 1638 гривен. Также ожидается еще одно повышение пенсионных выплат в январе 2020 года, но оно коснется военных пенсионеров – им поднимут пенсии на 25%.

В марте 2020 года, по словам вице-премьера Павла Розенко, произойдет еще один автоматический перерасчет пенсионных выплат, однако на данный момент сказать, на сколько вырастут пенсии, сложно, так как прибавка будет зависеть от государственного бюджета. Его принимают обычно осенью.

Кроме того, в Пенсионном Фонде Украины рассказали, как будут начисляться выплаты тем, кто вышел на пенсию недавно или только собирается. Формула проста: П=Зп*Кс.

То есть, официальная зарплата застрахованного лица будет умножаться на коэффициент страхового стажа и таким образом будет вычисляться сумма пенсионных выплат.

За 2019 год пенсии увеличились у многих категорий. К примеру, пенсии по инвалидности поднялись на 20% и сейчас составляют 2402 гривны. Пенсии по утрате кормильца – на 18%, эта категория получает 2661 гривну. Средняя пенсия в Украине за 2019 год теперь составляет 3009 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине выросли выплаты по беременности и родам.

А также мы рассказывали о том, как увеличились пенсии у чернобыльцев и ветеранов АТО.

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