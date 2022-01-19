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Украинец поймал гигантскую щуку: фото "крокодила"

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Ровенская область, Среда 19 января 2022 16:58
Украинец поймал гигантскую щуку: фото "крокодила" В Ровенской области рыбак поймал гигантскую щуку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В реке Горынь Ровенской области рыбак поймал 8-килограммовую щуку.

Своим уловом Василий Янищук поделился в сообществе "Рыбалка на Ровенщине" в Facebook.

По его словам, рыбу он ловил с помощью жерлицы.

Отмечается, что вес щуки составляет 8 килограммов.

Украинец поймал гигантскую щуку: фото &quot;крокодила&quot;

В Ровенской области мужчина поймал огромную рыбу (facebook.com/groups Рыбалка на Ровенщине)

В комментариях под фото пользователи отреагировали на улов:

  • Как хорошо, что ты поймал того крокодила, а сколько бы этот хищник переел бы ни в чем не повинную мирную рыбу. Я только за то, чтобы ловили хищников, и чем их меньше, тем лучше;
  • Ради такого трофея можно рискнуть выйти на лед;
  • Хороший трофей;
  • Вот я понимаю трофей;
  • А сколько в ней икры, а потом щук на осень;
  • Я осенью на реке поймал на поплавок рыбу, которая имеет красивое имя "солнечный окунь". Так она ест все, скоро ничего не останется.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов. Отмечается, что трофей мужчина поймал на глубине с помощью гарпуна.

Также мы писали, как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи. Этот легкий способ знатно облегчит жизнь.

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