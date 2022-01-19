Украинец поймал гигантскую щуку: фото "крокодила"
В Ровенской области рыбак поймал гигантскую щуку (коллаж РБК-Украина)
В реке Горынь Ровенской области рыбак поймал 8-килограммовую щуку.
Своим уловом Василий Янищук поделился в сообществе "Рыбалка на Ровенщине" в Facebook.
По его словам, рыбу он ловил с помощью жерлицы.
Отмечается, что вес щуки составляет 8 килограммов.
В Ровенской области мужчина поймал огромную рыбу (facebook.com/groups Рыбалка на Ровенщине)
В комментариях под фото пользователи отреагировали на улов:
- Как хорошо, что ты поймал того крокодила, а сколько бы этот хищник переел бы ни в чем не повинную мирную рыбу. Я только за то, чтобы ловили хищников, и чем их меньше, тем лучше;
- Ради такого трофея можно рискнуть выйти на лед;
- Хороший трофей;
- Вот я понимаю трофей;
- А сколько в ней икры, а потом щук на осень;
- Я осенью на реке поймал на поплавок рыбу, которая имеет красивое имя "солнечный окунь". Так она ест все, скоро ничего не останется.
Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов. Отмечается, что трофей мужчина поймал на глубине с помощью гарпуна.
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