Українець упіймав гігантську щуку: фото "крокодила"

Своїм уловом Василь Янищук поділився у спільноті "Риболовля на Рівненщині" у Facebook .

У коментарях під фото користувачі відреагували на улов:

За його словами, рибу він ловив за допомогою жерлиці.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів. Зазначається, що трофей чоловік упіймав на глибині за допомогою гарпуна.

Також ми писали, як швидко і без ножа почистити рибу від луски. Цей легкий спосіб знатно полегшить життя.