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Українець упіймав гігантську щуку: фото "крокодила"

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Рівненська область, Середа 19 січня 2022 16:58
Українець упіймав гігантську щуку: фото "крокодила" У Рівненській області рибалка впіймав гігантську щуку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У річці Горинь Рівненської області рибалка спіймав 8-кілограмову щуку.

Своїм уловом Василь Янищук поділився у спільноті "Риболовля на Рівненщині" у Facebook.

За його словами, рибу він ловив за допомогою жерлиці.

Зазначається, що вага щуки сягає 8 кілограмів.

Українець упіймав гігантську щуку: фото &quot;крокодила&quot;

У Рівненській області чоловік зловив величезну рибу (facebook.com/groups Риболовля на Рівненщині)

У коментарях під фото користувачі відреагували на улов:

  • Як добре, що ти впіймав того крокодила, а скільки б оцей хижак переїв би ні в чому невинну мирну рибу. Я тільки за те, щоб ловили хижаків, і чим їх менше, тим краще;
  • Заради такого трофея можна ризикнути вийти на лід;
  • Гарний трофей;
  • Оце я розумію трофей;
  • А скільки в ній ікри, а потім щучок на осінь;
  • Я восени на річці піймав на поплавок рибу, яка має гарне ім'я "сонячний окунь". Так вона їсть все, скоро нічого не залишиться.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів. Зазначається, що трофей чоловік упіймав на глибині за допомогою гарпуна.

Також ми писали, як швидко і без ножа почистити рибу від луски. Цей легкий спосіб знатно полегшить життя.

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