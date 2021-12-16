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В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото)

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Днепр, Четверг 16 декабря 2021 14:53
В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото) В Днепре рыбак поймал огромного сома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре рыбак поймал гигантского "сома-людоеда" весом около 50 килограммов. Трофей мужчина поймал на глубине с помощью гарпуна.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, рыбак Александр Громадский занимается подводной охотой. Мужчина отметил, что такая рыба полностью глотает птиц и даже домашних животных. К тому же она может быть опасной даже для человека.

"Монстра каждый день не встретишь, поэтому приходится часто делать попытки, вот и в этот раз я отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей, пока закрыт купальный сезон", - рассказал рыбак.

По словам мужчины, в сома он выстрелил с помощью гарпуна, после чего тот начал тянуть его на глубину. Когда рыбак пытался справиться с сомом, он схватил его за ласту и она лопнула.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что встретить "сома-людоеда" удалось на углублении, которое начиналось именно с кромкой купальной зоны", - добавил он.

В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото)В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото)В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото)В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото)В Днепре мужчина поймал сома весом 50 килограммов (facebook.com/alexandr.gromadskiy)

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