В Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов (фото)

В Днепре рыбак поймал гигантского "сома-людоеда" весом около 50 килограммов. Трофей мужчина поймал на глубине с помощью гарпуна.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, рыбак Александр Громадский занимается подводной охотой. Мужчина отметил, что такая рыба полностью глотает птиц и даже домашних животных. К тому же она может быть опасной даже для человека.

"Монстра каждый день не встретишь, поэтому приходится часто делать попытки, вот и в этот раз я отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей, пока закрыт купальный сезон", - рассказал рыбак.

По словам мужчины, в сома он выстрелил с помощью гарпуна, после чего тот начал тянуть его на глубину. Когда рыбак пытался справиться с сомом, он схватил его за ласту и она лопнула.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что встретить "сома-людоеда" удалось на углублении, которое начиналось именно с кромкой купальной зоны", - добавил он.

В Днепре мужчина поймал сома весом 50 килограммов (facebook.com/alexandr.gromadskiy)